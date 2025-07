【有線新聞】

美國國務院證實一名商務部職員被中國限制出境。

國務院發言人指,商務部轄下的專利商標局一名職員基於私人身份到訪中國後被禁離境,但沒有透露他的身份,正與中方官員緊密接觸,盡快解決問題。

華盛頓郵報上周報道引述消息指,涉事職員數月前到成都探親,因未有披露政府職員身份而被限制出境。

在北京,中國外交部早前指沒有具體情況資料可提供。

