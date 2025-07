【國際新聞】美國稱有信心與歐盟達貿易協議 8月1日為對等關稅死線

【有線新聞】

美國商務部長盧特尼克有信心與歐盟達成貿易協議,強調8月1日是落實對等關稅死線。據報歐盟預料最快今周開會,商議在歐美沒協議下對美的反制美國措施。

美國商務部長盧特尼克接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露,周日跟歐盟代表通過電話,形容雙方有很大談判空間,有信心會達成貿易協議。

美國宣布對歐盟加徵30%對等關稅後雙方談判未有共識,傳媒引述消息指歐盟仍希望大部分貨品的關稅設定於特朗普最初公布的10%,美國則認為最少要15%。雙方亦磋商減少歐盟醫療器材及非原廠藥等產品的豁免,美國對鋼鋁產品設進口配額。

面對美國談判態度強硬,《華爾街日報》引述消息指歐盟正為雙方談判破裂做準備,除了原先計劃向總值930億歐元的美國貨徵稅外,會考慮引用反脅迫工具對美國數碼服務供應商實施新關稅,以及限制美國企業進入歐洲採購市場。

美國連日向多國發信,通知要繳付屆乎20%至50%對等關稅。盧特尼克形容下月1日是徵稅死線,不會再延遲。貿易夥伴可在關稅措施生效後繼續跟美國磋商。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。