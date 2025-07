【全國新聞】聯邦教育部將發放部份被凍結的撥款 推行一些課後和暑期課程

【KTSF 朱慧琪報導】

10名共和黨參議員致函國會預算管理局,促請當局將資金發放給各州,聯邦教育部週五表示,將會發放部份被凍結的撥款,以支持一些課後和暑期課程。

特朗普政府自7月1日起凍結逾60億美元的聯邦教育補助金,涵蓋課後及暑期課程、成人識字課程及英語教學等,此舉目的是要審查這些項目是否符合白宮優先政策,其中13億美元原用於兒童課後照顧。

週三,10名共和黨參議員致信國會預算管理局,促請當局解凍資金,並強調「納稅人的錢不會資助激進左翼項目」。

一位政府高層週五表示,「21世紀社區學習中心」課後項目的審查已完成,資金將發放給各州,其餘近50億美元的被凍結的撥款仍在接受審查。

包括加州在內超過20個州稍早提出訴訟,指凍結撥款令低收入家庭失去關鍵的課後照顧資源,屬於違憲。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。