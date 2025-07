【財經新聞】貿易戰影響開始波及奧克蘭港 6月貨櫃吞吐量較上月下滑10.1%（視頻）

【KTSF】

關稅以及貿易戰的影響,開始波及東灣奧克蘭港,6月整體貨櫃吞吐量較上月下滑10.1%,奧克蘭港口官員指出,這不僅是短暫波動,更可能是因關稅衝擊而出現的新航運經濟模式的先兆。

奧克蘭港7月公布的數據顯示,6月的貨櫃吞吐量明顯下跌,與5月相比減少超過一成。

儘管今年前半年,因企業趕在關稅生效前提前出貨,整體貨運量較去年同期微幅增長0.6%,但隨著關稅持續加徵,未來走勢恐怕不樂觀。

港務部門表示,這波下滑不再是過往季節性起伏,而是市場重新調整的結果,進出口商因應關稅變動,正在重新安排供應鏈的時間表與路線選擇。

碼頭工會領袖也對前景感到擔憂,因為貨量減少,最先受到影響的往往是按時薪計酬的基層工人。

雖然今年郵輪靠港為工人提供了額外工作時數,但進出口貨物才是最穩定的工作來源,一旦貿易量持續下降,工時勢必會被削減。

雖然目前的關稅戰在美中兩國間已有所緩和,但業界普遍認為,短期內貿易量難以恢復到過去水平。

