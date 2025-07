【KTSF】

兩名男子涉嫌透過網路釣魚和入侵商業電子,詐騙舊金山一間公司數百萬美元,聯邦檢察官宣布,兩名男子對洗錢控罪認罪。

根據聯邦檢察官辦公室,來自喬治亞州44歲的George Aboagye,2019年從舊金山一家公司竊取922,445美元,這些資金是透過一封網路釣魚電子郵件取得的。

該電子郵件誘騙員工,將錢匯入由Aboagye和其他人控制的虛假公司帳戶,另一位同夥,來自德州的Dennis Jordan,存入了一張與該騙局相關的2萬美元銀行本票,並透過以虛假公司名義開設的帳戶洗錢,總計33.66萬美元。

兩人在去年被起訴,在這個月認罪,兩人最高可被判處20年監禁,並處以50萬美元罰款。

