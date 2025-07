【全國新聞】美國一名戴金屬頸鏈男子被扯入磁力共振機器死亡

【有線新聞】

美國紐約發生罕見醫療事故,一名戴著金屬頸鏈的男子進入磁力共振室後被磁力扯入儀器,之後引發心臟病發死亡。

61歲的麥卡利斯特上周三陪同妻子阿德里安娜到紐約長島的磁力共振中心檢查膝蓋,阿德里安娜完成掃描後,需要人扶起來,她心急呼喚房外的丈夫。當時麥卡利斯特戴著一條重20磅、即約9公斤,用於負重訓練的金屬頸鏈,沒料到引發致命醫療意外。

麥卡利斯特太太阿德里安娜說:「我親眼看見儀器扯他入去,他死了,他失去意識,他癱軟在我懷內。」

阿德里安娜稱,技術員曾嘗試拉開其丈夫,阿德里安娜說:「(我說)你能否關掉儀器?打911,做點東西,關掉儀器!他揮手與我道別,然後整個人癱軟了,他(技術員)並非首次看到這條頸鏈,他們上次亦曾討論說『那條頸鏈很大!』。」

阿德里安娜指意外後丈夫心臟病發,但警方的說法與阿德里安娜有出入,稱受害人在磁力共振掃描期間,未經授權闖入儀器室。這條金屬鏈令他被強大磁力扯入機器中,引發醫療事故,隨即將他送院搶救、翌日逝世,將徹查事件。

磁力共振是利用磁場及共振頻率的醫學造影技術協助診斷病徵,接受磁力共振檢查的病人需要更換衣服,及移除身上所有金屬物品。2001年一名6歲男孩,接受磁力共振檢查時,儀器的磁場吸入氧氣罐擊中男孩頭部,最終顱骨骨折死亡。

