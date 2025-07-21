【加州新聞】洛杉磯私家車衝撞人群至少30人受傷 有人向肇事司機開槍

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南加州洛杉磯週六凌晨有私家車衝撞人群，造成至少30人受傷，7人危殆，另有6人重傷，至少10人受輕傷，肇事司機被警方拖出車外後，有人向司機開槍，他中槍送院。

洛杉磯市消防局指，星期六零晨2時接報，位於東好萊塢的Santa Monica大道一間夜店外，一輛私家車突然撞向在路邊的小食檔和代客停車台，再撞向人群，當時一群人正在排隊，等候進入夜店。

洛杉磯市消防隊長Adam VanGerpen說：「現場非常混亂，但有途人互相幫助，多人有被車撞的傷勢

消防部門表示，造成至少30人受傷，傷者中有至少7人危殆，另有6人重傷，至少10人輕傷。

當局指，肇事司機被拖出車外時，有人向司機開槍，他中槍送院。

洛杉磯警察局公共資訊官員Jeffrey Lee說：「警察趕到現場，肇事司機被拖出時，隨即發生肢體衝突，途人對他身體進行攻擊，衝突期間，有人持槍向肇事司機開槍，司機被送往當地醫院，目前情況未明，槍手仍然在逃。

涉事的私家車車頭損毀，玻璃窗破裂，現場地下布滿雜物，當局出動超過120名消防員救援，警方正調查事件。

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