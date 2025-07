【加州新聞】洛杉磯私家車衝撞人群至少30人受傷 有人向肇事司機開槍

【KTSF】

南加州洛杉磯週六凌晨有私家車衝撞人群,造成至少30人受傷,7人危殆,另有6人重傷,至少10人受輕傷,肇事司機被警方拖出車外後,有人向司機開槍,他中槍送院。

洛杉磯市消防局指,星期六零晨2時接報,位於東好萊塢的Santa Monica大道一間夜店外,一輛私家車突然撞向在路邊的小食檔和代客停車台,再撞向人群,當時一群人正在排隊,等候進入夜店。

洛杉磯市消防隊長Adam VanGerpen說:「現場非常混亂,但有途人互相幫助,多人有被車撞的傷勢

消防部門表示,造成至少30人受傷,傷者中有至少7人危殆,另有6人重傷,至少10人輕傷。

當局指,肇事司機被拖出車外時,有人向司機開槍,他中槍送院。

洛杉磯警察局公共資訊官員Jeffrey Lee說:「警察趕到現場,肇事司機被拖出時,隨即發生肢體衝突,途人對他身體進行攻擊,衝突期間,有人持槍向肇事司機開槍,司機被送往當地醫院,目前情況未明,槍手仍然在逃。

涉事的私家車車頭損毀,玻璃窗破裂,現場地下布滿雜物,當局出動超過120名消防員救援,警方正調查事件。

