舊金山市議會日前以大比數通過終止金門公園的免費停車區,並授權交通局(SFMTA)制定對金門公園的停車收費,預計新規定最快將於2027年生效。

舊金山市議會日前投票以11比1,通過授權舊金山交通局制定對金門公園的停車收費,交通局可以決定收費比率,並實施計劃,預計最快將於2027年1月1日生效。

根據KGO電視台報道估算,金門公園的停車費,預計每年的收益約490萬元,可以用於公園維護、護林員人手配備和康樂中心營運等服務,這個措施或有助舊金山市府填補部份預算缺口。

舊金山市府目前被要求在未來兩年內,削減15%的總務基金支出,以應對預計8億元赤字。

