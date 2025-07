【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)指,7月初一艘由加州出發的皇家加勒比郵輪上,逾140人因感染神秘病菌,患腸胃病。

根據CDC通報,7月4日,一艘從南加州出發的皇家加勒比郵輪上,旅客爆發集體腸胃病,超過140人出現腹瀉、嘔吐及腹絞痛等症狀。

CDC在7月11日接獲通報後介入調查,並開始監測疫情,當局目前仍未確定病原,已收集患者的糞便樣本進行化驗。

