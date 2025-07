【全國新聞】大峽谷國家公園北緣7月初發生山林大火 百年歷史大峽谷旅館付之一炬

【KTSF】

大峽谷國家公園北緣(North Rim)7月初發生山林大火,當地擁有近百年歷史的大峽谷旅館,和數十間歷史悠久的小屋都付之一炬,阿利桑納州州長以及國會議員要求對事件展開調查。

7月14日拍攝的空拍畫面,顯示在大峽谷國家公園北緣的Dragon Bravo山火仍在肆虐的情況,這場山火燒毀了知名的大峽谷旅館,還有園內數十間木屋建築。

國家公園管理局表示,這場在7月4日開始的山火,是由閃電引發,原本園方在火場周圍已建立隔離帶,工作人員也已做好防禦性滅火準備,最初被派到火場的團隊,原本有效控制火勢,不料風向突然急遽變化,遠遠超出預期,大峽谷國家公園已經要求增派人力。

阿利桑那州州長和該州的國會代表團成員呼籲對事件展開調查,在旅館和其他歷史建築被摧毀後,公園管理局立即受到密切的關注。

大峽谷北緣還有另一起White Sage山火,在更北的地方延燒,兩場山火加起來已經燒毀超過90平方英里土地,等於整個佛州迪士尼樂園的兩倍。

