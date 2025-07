【全國新聞】移民局將可查閱Medicaid受惠人個人資料 確保非法移民不可享福利

【KTSF 張麗月報導】

移民及海關執法局人員,將可以查閱為低收入人士而設的聯邦醫保計劃Medicaid受惠人的個人資料,以確保非法移民不可以享有Medicaid福利。

聯邦衛生及人力服務部屬下的Medicare及Medicaid中心,在星期一已經跟國土安全部簽署了數據分享協議,該中心將接近8千萬名領取聯邦低收入醫保Medicaid人士的個人資料,送交聯邦移民及海關執法局(ICE)。

消息透露,這些個人資料涵蓋申請人的住址和種族類別等,方便當局追蹤在美國沒有合法身份的人士。

特朗普政府正加緊打擊無證客,揚言每天要拘捕三千人。

聯邦衛生部表示,此舉是要揪出濫用Medicaid福利的人士。

國土安全部就表示,兩個政府機構正探討一項議案,以確保非法移民不可以享有Medicaid福利。

不過有國會議員和部份ICE官員就質疑,執法人員接觸部份州份Medicaid受惠人個人資料的合法性。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。