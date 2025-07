【全國新聞】聯邦運輸安全管理局考慮放寬航空旅客可隨身攜帶液體的限制

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦運輸安全管理局(TSA)或將對機場安檢程序作出新調整,當局正全面檢視安檢流程,考慮放寬旅客可隨身攜帶液體的限制,並將設立家庭及軍人專用安檢通道。

美國國土安全部部長Kristi Noem近日表示,TSA正考慮調整旅客隨身攜帶液體的相關規定,或將成為下一項重大改革。

根據現行政策,旅客只能攜帶不超過3.4安士,相等於約100毫升的液體,並需放入密封袋內。

Noem說:「我對攜帶液體的限制有所保留,所以下一項重大宣布,很可能會是有關液體的份量,我們正在檢視現時使用的掃描儀器,以及我們已經建立的多重安檢流程,這些措施讓我們能夠改變部分安檢方式,同時仍然確保整體安全,保障所有搭乘飛機的旅客,但整個制度必須合情合理,真正發揮保障安全的作用

同時國土安全部亦宣布,TSA將於機場增設家庭旅客專用通道,計劃名為Families on the Fly,並優先在兒童旅客較多的地區實施,參加了TSA PreCheck計劃的家庭,若想使用專用通道過關,可獲15美元報名折扣。

另外,穿著軍服的軍人,將可使用名為Honor Lane的專屬通道,全美現時有11個機場正在使用,預計計劃將會擴展至全美所有機場。

而金星家庭Gold Star families,即戰時陣亡軍人的直系親屬,可免費獲得優先安檢PreCheck的資格,軍人配偶亦有25美元折扣,當局會派人到軍事基地協助登記。

Noem指出,正在全面檢視安檢制度,目的是提升效率的同時,確保公眾安全。

