白宮證實特朗普患有慢性靜脈功能不全症。

白宮發言人Karoline Leavitt說:「總統做了檢查,包括血管檢查,而雙側下肢靜脈超音波檢查顯示,總統患有慢性靜脈功能不全,一種良性的常見疾病。」

白宮透露,這種情況是指某些靜脈內的瓣膜無法正常運作,症狀包括下肢或腳踝腫脹,下肢疼痛和靜脈曲張,以及皮膚出現變化。

總統的醫生表示,這種情況在70歲以上的人很常見,現年79歲的特朗普,正接受包括藥物在內的治療。

