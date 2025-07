【全國新聞】特朗普推動改革低收入家庭房屋補助 或新增年期限制

【KTSF 嚴劍蓉報導】

總統特朗普要改革提供予低收入家庭的房屋補助,新增年期限制,例如Section 8第八段房屋補助,受惠人士只可以獲得租金援助兩年,紐約大學的最新研究推算,一旦落實改革,全國將有約140萬個家庭失去補助,無能力負擔租金,面臨迫遷。

33歲的Havalah Hopkins是單親媽媽,獨自撫養一名14歲患自閉症的兒子,她要輪更工作,領取最低工資,過去三年靠聯邦政府補助,在西雅圖附近租住一個兩房公共房屋單位,月租450元,是她每月薪水約三分之一。

特朗普政府建議改革聯邦政府提供予低收入家庭的房屋補助項目,包括公共房屋援助,及協助低收入家庭租住私人單位的Section 8第八段房屋補助,新增年期限制,受惠人士只可以獲得援助兩年。

Hopkins說,同區的私樓月租起碼貴2000元,沒有政府援助的話,她一定負擔不起。

Hopkins說:「這真的是可怖的時間點,去考慮拿走人們的房屋援助,因為生活成本高昂,工資實在追不上,現在一定會令我失去家園,目前我真的負擔不起,在這個城市居住,雖然這個城市是我工作,和兒子上學的地方,對我們的生活將帶來極大的衝擊。」

根據美聯社獨家獲得紐約大學的最新研究報告,一旦落實改革,全國將有約140萬個家庭失去政府補助,無能力負擔租金,面臨迫遷。

而且新政策將主要懲罰極低收入的在職家庭,最終影響這些家庭兒童的成長。

紐約大學Furman中心Claudia Aiken說:「我強調身為研究員取得的很多證據,是房屋援助對兒童的影響特別大,對他們的健康、教育、長大後的就業和工資趨勢,都會帶來正面影響,如果有穩定的房屋的話。」

聯邦房屋部長Scott Turner認為,有需要對房屋補助設受惠期限,以解決浪費公帑和欺詐的問題。

國會兩黨都有議員認同,對受惠年期設限的話,可以大大縮短申請房屋補助的輪候時間。

目前中半島San Mateo縣房屋局有設定5年受惠期限,發言人指,加上配合教育課程,可以激勵居民達成他們的目標,同時亦提供更多機會讓更多人獲得政府的租金補助。

國會兩院是否會同意設定期限目前仍是未知數,眾議院審議的房屋部下年度預算,未有提及租金補助年期限制,參議院的版本則尚未公開。

聯邦房屋部則表示,將與國會合作制定方案,確保無縫過渡,並執行任何新的年期限制。

