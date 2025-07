【灣區新聞】舊金山6月吸毒過量死亡人數今年以來最低 當局介紹新藥物治療方案

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局週四公布最新的吸毒過量死亡數據,為今年以來最低,但當局強調仍不容樂觀。局方同時介紹最新的藥物治療方案,希望讓更多戒毒者及時獲得幫助。

舊金山公共衛生局局長蔡維衡(Daniel Tsai)表示,6月共錄得43宗吸毒過量死亡案例,雖然比去年同期略有下降,但仍然有進步空間。

蔡維衡說:「每一宗因吸毒過量而造成的死亡都是可以避免的,這是無法接受的,我們不會停下腳步,直到能夠真正改變這個趨勢。」

他指出,市府透過創新的方式,讓街頭外展團隊能在深夜透過遙距醫療即時開立處方,協助正在戒毒的人士,並引入最新的每週注射型藥物丁丙諾啡(Buprenorphine),以便提早開始戒毒治療。

另外,行為健康服務主管Hillary Kunins補充,丁丙諾啡能減輕戒毒期間出現的症狀,讓患者更容易開始並持續接受治療。

Kunins說:「丁丙諾啡是一種能有效拯救生命的藥物,搭配美沙酮使用,能幫助患者逐步康復,並將死亡風險減半,透過這種每週注射的新配方,患者幾乎不需要經歷斷癮期,就能開始接受治療。」

她表示,試驗計劃的初步結果非常理想,在22名首次接受每週注射的新患者中,有18人留在後續治療中,顯示治療持續性明顯提高。

雖然吸毒過量死亡數字暫時回落,但官員提醒,毒品濫用仍是舊金山長期應對的重大公共健康危機。

