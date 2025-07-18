【灣區新聞】舊金山6月吸毒過量死亡人數今年以來最低 當局介紹新藥物治療方案

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）公共衛生局週四公布最新的吸毒過量死亡數據，為今年以來最低，但當局強調仍不容樂觀。局方同時介紹最新的藥物治療方案，希望讓更多戒毒者及時獲得幫助。

舊金山公共衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）表示，6月共錄得43宗吸毒過量死亡案例，雖然比去年同期略有下降，但仍然有進步空間。

蔡維衡說：「每一宗因吸毒過量而造成的死亡都是可以避免的，這是無法接受的，我們不會停下腳步，直到能夠真正改變這個趨勢。」

他指出，市府透過創新的方式，讓街頭外展團隊能在深夜透過遙距醫療即時開立處方，協助正在戒毒的人士，並引入最新的每週注射型藥物丁丙諾啡（Buprenorphine），以便提早開始戒毒治療。

另外，行為健康服務主管Hillary Kunins補充，丁丙諾啡能減輕戒毒期間出現的症狀，讓患者更容易開始並持續接受治療。

Kunins說：「丁丙諾啡是一種能有效拯救生命的藥物，搭配美沙酮使用，能幫助患者逐步康復，並將死亡風險減半，透過這種每週注射的新配方，患者幾乎不需要經歷斷癮期，就能開始接受治療。」

她表示，試驗計劃的初步結果非常理想，在22名首次接受每週注射的新患者中，有18人留在後續治療中，顯示治療持續性明顯提高。

雖然吸毒過量死亡數字暫時回落，但官員提醒，毒品濫用仍是舊金山長期應對的重大公共健康危機。

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