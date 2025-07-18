【全國新聞】參議院通過削減90億元聯邦撥款案 副總統萬斯投下決定性一票

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院經過12小時的辯論及連番投票後，週四早上終於通過削減90億元聯邦撥款案，而投下決定性一票的是副總統萬斯。

由於週三晚參議院最後一次表決是50對50票，所以副總統萬斯必須一早去投票打破僵局，共和黨走失兩票，來自阿拉斯加州的Lisa Murkowski，以及來自緬因州的Susan Collins，與民主黨人聯手投下反對票，這兩位聯邦參議員都屬於溫和派，她們不贊成削減對公共廣播、對全球健康倡議以及其他多項對外援助計劃的經費。

Murkowski更表明，不滿白宮沒有解釋清楚為何要優先削減那些項目，她批評國會共和黨人現在只是聽命於白宮而行事。

Murkowski說：「我們是立法者，應該去立法，現在卻向著白宮被動告知『這就是優先事項，想要你們落實執行，這樣我們下回選舉就會撐你』，我可不受這一套，我要投不。」。

有關的法案是特朗普總統在6月時按照政府效率部的建議，而要求國會立法，原先是要求削減2千億，當中包括用以支援全球預防艾滋病的4億元都削減，這點令共和黨團內不少人也不同意，最後從最終版本中移除，而削減對公共廣播的撥款，也受到民主黨人的大力反對。

少數黨領袖舒默指出，PBS與NPR這兩大公共廣播系統失去大筆經費，將會令無數美國民眾，尤其是農村地區的居民，無法取得地方消息、電台節目及天氣警報，而美國民眾主要靠公共廣播來獲得天氣警報，在當前天災頻頻發生之際，國會卻大幅削減公共廣播服務的經費，可謂不得人心。

但共和黨人就強調，國家處於預算危機，國債已經到了無法支撐的地步，削減90億元只是走出一小步去應對問題。

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