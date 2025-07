【全國新聞】參議院通過削減90億元聯邦撥款案 副總統萬斯投下決定性一票

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院經過12小時的辯論及連番投票後,週四早上終於通過削減90億元聯邦撥款案,而投下決定性一票的是副總統萬斯。

由於週三晚參議院最後一次表決是50對50票,所以副總統萬斯必須一早去投票打破僵局,共和黨走失兩票,來自阿拉斯加州的Lisa Murkowski,以及來自緬因州的Susan Collins,與民主黨人聯手投下反對票,這兩位聯邦參議員都屬於溫和派,她們不贊成削減對公共廣播、對全球健康倡議以及其他多項對外援助計劃的經費。

Murkowski更表明,不滿白宮沒有解釋清楚為何要優先削減那些項目,她批評國會共和黨人現在只是聽命於白宮而行事。

Murkowski說:「我們是立法者,應該去立法,現在卻向著白宮被動告知『這就是優先事項,想要你們落實執行,這樣我們下回選舉就會撐你』,我可不受這一套,我要投不。」。

有關的法案是特朗普總統在6月時按照政府效率部的建議,而要求國會立法,原先是要求削減2千億,當中包括用以支援全球預防艾滋病的4億元都削減,這點令共和黨團內不少人也不同意,最後從最終版本中移除,而削減對公共廣播的撥款,也受到民主黨人的大力反對。

少數黨領袖舒默指出,PBS與NPR這兩大公共廣播系統失去大筆經費,將會令無數美國民眾,尤其是農村地區的居民,無法取得地方消息、電台節目及天氣警報,而美國民眾主要靠公共廣播來獲得天氣警報,在當前天災頻頻發生之際,國會卻大幅削減公共廣播服務的經費,可謂不得人心。

但共和黨人就強調,國家處於預算危機,國債已經到了無法支撐的地步,削減90億元只是走出一小步去應對問題。

