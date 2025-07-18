【灣區新聞】San Leandro女子深夜時份遛狗時被槍殺身亡

【KTSF 萬若全報導】

東灣San Leandro發生槍殺案，一名女子深夜時份遛狗時被槍殺身亡，警方沒多久後就逮捕到嫌犯。

根據San Leandro警方，這起致命槍擊案發生在週四晚11點11分左右，地點位於東14街夾Williams streets附近，一名女子和男朋友當時正在遛狗，一名駕車男子靠近他們，並下車接近這對男女朋友，在短暫的互動後，駕車的男子掏出一把槍，向女子開了一槍，然後駕車逃離了現場。

女子送醫後重傷不治，她的男朋友和兩隻狗沒有受傷。

San Leandro警方後來獲悉，東灣Dublin警方在午夜前逮捕了一名持有槍支的嫌犯，後來證實他是21歲聖荷西居民Rohith Sunil，跟San Leandro兇殺案的細節，包括對嫌犯的描述，以及涉案汽車高度吻合，警方收集了更多證據後，拘捕了嫌犯。

警方表示，6月一名男子在San Leandro遛狗時也被槍殺，但警方表示經調查後，發現兩起命案，以及兩宗案件分別被捕的嫌犯都沒有關連。

警方表示，沒有證據表明，這兩宗案件成為一種犯罪模式。

San Leandro今年至今發生三宗兇殺案。

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