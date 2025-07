【灣區新聞】San Leandro女子深夜時份遛狗時被槍殺身亡

【KTSF 萬若全報導】

東灣San Leandro發生槍殺案,一名女子深夜時份遛狗時被槍殺身亡,警方沒多久後就逮捕到嫌犯。

根據San Leandro警方,這起致命槍擊案發生在週四晚11點11分左右,地點位於東14街夾Williams streets附近,一名女子和男朋友當時正在遛狗,一名駕車男子靠近他們,並下車接近這對男女朋友,在短暫的互動後,駕車的男子掏出一把槍,向女子開了一槍,然後駕車逃離了現場。

女子送醫後重傷不治,她的男朋友和兩隻狗沒有受傷。

San Leandro警方後來獲悉,東灣Dublin警方在午夜前逮捕了一名持有槍支的嫌犯,後來證實他是21歲聖荷西居民Rohith Sunil,跟San Leandro兇殺案的細節,包括對嫌犯的描述,以及涉案汽車高度吻合,警方收集了更多證據後,拘捕了嫌犯。

警方表示,6月一名男子在San Leandro遛狗時也被槍殺,但警方表示經調查後,發現兩起命案,以及兩宗案件分別被捕的嫌犯都沒有關連。

警方表示,沒有證據表明,這兩宗案件成為一種犯罪模式。

San Leandro今年至今發生三宗兇殺案。

