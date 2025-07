【KTSF】

垃圾服務公司Republic Services週五和工會達成一項臨時協議,結束持續近兩週的罷工,員工將在週六回到工作崗位,這次罷工影響灣區多個城市的垃圾收集服務。

San Mateo縣議會主席David Canepa週五傍晚5點多在X平台宣布這個好消息,Republic Services發布聲明表示,已與卡車司機工會439分會就Forward Landfill員工的罷工事宜達成初步協議,工會已通知灣區各地的罷工糾察線正在撤離,員工週六將返回工作崗位。

Republic Services又感謝社區在過程中的耐心,並將努力盡快完成所需的回收和垃圾收集工作。

