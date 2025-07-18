【灣區新聞】奧克蘭華埠空置公寓發生火警 無人受傷

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一棟空置公寓發生火警，無人受傷，該公寓一年前曾經也發生過火警，起火原因未明。

奧克蘭華埠這棟三層高的公寓，位於9街152號夾Madison街，週四早上有清潔公司正在清理現場，公寓殘留大火燒毀的痕跡。

週三晚上10點左右，奧克蘭消防局接報趕到這棟公寓救火。

當局表示，所幸的是並無人員受傷，火勢亦無波及其他單位，暫時未清楚起火原因。

附近居民拍攝到火警現場，當時這棟公寓樓頂冒出大片的濃烟和火焰。

奧克蘭華埠居民李先生說：「我10點15分，聽到很多消防車的聲音，我走出騎樓，見到很大火，所以拍下（視頻）通知隊友們

目擊者還表示，這棟單位以前居住的大多數是華裔居民。

李先生說：「他們兩年前已經搬走，這棟危樓已經不允許居住，我聽講保險公司需要裝修，才能讓他們回來居住

這棟公寓去年8月曾經發生火警，起火原因列為縱火，30多名住客被撤離後，一直處於空置狀態。

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