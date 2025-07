【灣區新聞】奧克蘭華埠空置公寓發生火警 無人受傷

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠一棟空置公寓發生火警,無人受傷,該公寓一年前曾經也發生過火警,起火原因未明。

奧克蘭華埠這棟三層高的公寓,位於9街152號夾Madison街,週四早上有清潔公司正在清理現場,公寓殘留大火燒毀的痕跡。

週三晚上10點左右,奧克蘭消防局接報趕到這棟公寓救火。

當局表示,所幸的是並無人員受傷,火勢亦無波及其他單位,暫時未清楚起火原因。

附近居民拍攝到火警現場,當時這棟公寓樓頂冒出大片的濃烟和火焰。

奧克蘭華埠居民李先生說:「我10點15分,聽到很多消防車的聲音,我走出騎樓,見到很大火,所以拍下(視頻)通知隊友們

目擊者還表示,這棟單位以前居住的大多數是華裔居民。

李先生說:「他們兩年前已經搬走,這棟危樓已經不允許居住,我聽講保險公司需要裝修,才能讓他們回來居住

這棟公寓去年8月曾經發生火警,起火原因列為縱火,30多名住客被撤離後,一直處於空置狀態。

