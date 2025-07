【全國新聞】美國計劃向非移民簽證申請人徵收250美元簽證誠信費

【KTSF 朱慧琪報導】

美國計劃向非移民簽證申請人徵收250美元visa integrity fee,即簽證誠信費,此費用尚未正式實施,相關細節仍待確認。

國會通過的《大美法案》有一項要求所有申請旅遊、商務或學生簽證的人士,將額外繳交至少250美元的簽證誠信費,此費用不得豁免,並須在簽證獲批時支付,但若申請被拒,將不會徵收該費用,而原有的簽證申請費就繼續收取。

新費用將隨通脹調整,同時I-94入境表格費亦由6美元增至24美元。

條文指出,如簽證持有人遵守相關規定,包括不非法工作、不逾期逗留,日後可申請退款,不過退款機制尚未公布,實際能否取回金額仍存變數。

目前此費用尚未正式生效,具體執行時間與細節仍有待,國土安全部與其他部門協調。

移民業界呼籲旅客做好預算準備,若能獲得退款就視之為額外回饋。

