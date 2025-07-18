【全國新聞】美國計劃向非移民簽證申請人徵收250美元簽證誠信費

【KTSF 朱慧琪報導】

美國計劃向非移民簽證申請人徵收250美元visa integrity fee，即簽證誠信費，此費用尚未正式實施，相關細節仍待確認。

國會通過的《大美法案》有一項要求所有申請旅遊、商務或學生簽證的人士，將額外繳交至少250美元的簽證誠信費，此費用不得豁免，並須在簽證獲批時支付，但若申請被拒，將不會徵收該費用，而原有的簽證申請費就繼續收取。

新費用將隨通脹調整，同時I-94入境表格費亦由6美元增至24美元。

條文指出，如簽證持有人遵守相關規定，包括不非法工作、不逾期逗留，日後可申請退款，不過退款機制尚未公布，實際能否取回金額仍存變數。

目前此費用尚未正式生效，具體執行時間與細節仍有待，國土安全部與其他部門協調。

移民業界呼籲旅客做好預算準備，若能獲得退款就視之為額外回饋。

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