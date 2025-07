【加州新聞】洛杉磯三縣警在訓練場地發生的爆炸中死亡

【KTSF 黃恩光報導】

三名專門負責調查蹤火及爆炸物的洛杉磯縣警,週五早上在縣警一個訓練場地發生的爆炸中死亡,是洛杉磯縣警局成立超過160年來最致命的事件。

911錄音顯示爆炸之中有三人喪生,事發地點是洛杉磯東面的Biscailuz Center訓練學院,是縣警的一個訓練場所,也是縣警特別行動部門,以及拆彈小組辦公的地方。

洛杉磯時報報導指出,週五早上7點半左右,三名縣警員在停車場移動一個爆炸物的時候發生爆炸,他們當場死亡。

三名縣警員分別在縣警隊服務19年至33年時間,而調查蹤火及爆炸物的縣警員,是警隊中的精英。

洛杉磯縣警局局長Robert Luna表示,殉職縣警員的工作繁重以及極為危險,他們今天失去三名最好的警員。

Luna說:「這些縣警員平均處理的個案電話,他們面對非常危險的情況,平均每年處理1100宗事件,所以他們並非沒有經驗,而是非常卓越的專家,不幸地,我今天失去了他們三人。」

當局尚未公佈三名縣警員的身份,並正在調查發生爆炸的原因。

州長紐森在X平台表示,得知爆炸事件,州府派遣消防專家協助洛杉磯縣調查爆炸的原因。

聯邦司法部長Pam Bondi發表聲明指出,這是可怕的事件,並呼籲國民為死者的家人祈禱。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。