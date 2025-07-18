【全國新聞】聯邦邊境巡邏隊於沙加緬度縣Home Depot停車場搜查非法居留者

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聯邦邊境巡邏隊週四早上於沙加緬度縣一間Home Depot的停車場，搜查非法居留及逾期居留者，拘捕了至少8人。

沙加緬度縣警透露，週四早上8點前接報，有多名蒙面持槍男子出現在Florin Road鄰近99號公路的Home Depot停車場。

警員趕到現場，有一名女子向他們求救，聲稱她丈夫被拘捕，而她丈夫是美國公民。

其中一名被捕人的妻子Andrea Castillo說：「他致電我說他在Home Depot停車場裡有人持槍，他說覺得是ICE、我問他是否確定，然後通話中斷，我住在附近所以我衝過來，將車停在那裡了，見他跑過停車場，有人撲向他，一個人拿著警棍對著我的臉，像是表示『我要打你，你XX最好退後』，我問他為何要打我？然後我要錄下他們如何對待他，一個人直接擋在我面前，還開始推我，我就說別XX碰我，我一直在錄影，高呼放開他！他是美國公民！」

隨後又有人報警指，看到一名蒙面男子進入了鄰居的房屋。

美國邊境巡邏隊首席探員Gregory K. Bovino在X平台證實，局方在沙緬度執行「第八條行動」，拘捕非法居留者。

Bovino說：「我們逮捕了至少8名非法入境者，其中一人是重罪犯，這人看來被控走私芬太尼，還有一人被捕，乃因妨礙執法，或攻擊聯邦官員。」

第八條行動就是採取行動，拘捕非法居留者，法理根據聯邦法典第八條，涉及移民及國籍事務，規管入境者或美國簽證申請人，對偷渡入境或被驅逐後再非法入境的人士實施罰則，以及快速遣返非法居留者。

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