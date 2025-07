【全國新聞】聯邦邊境巡邏隊於沙加緬度縣Home Depot停車場搜查非法居留者

【KTSF】

聯邦邊境巡邏隊週四早上於沙加緬度縣一間Home Depot的停車場,搜查非法居留及逾期居留者,拘捕了至少8人。

沙加緬度縣警透露,週四早上8點前接報,有多名蒙面持槍男子出現在Florin Road鄰近99號公路的Home Depot停車場。

警員趕到現場,有一名女子向他們求救,聲稱她丈夫被拘捕,而她丈夫是美國公民。

其中一名被捕人的妻子Andrea Castillo說:「他致電我說他在Home Depot停車場裡有人持槍,他說覺得是ICE、我問他是否確定,然後通話中斷,我住在附近所以我衝過來,將車停在那裡了,見他跑過停車場,有人撲向他,一個人拿著警棍對著我的臉,像是表示『我要打你,你XX最好退後』,我問他為何要打我?然後我要錄下他們如何對待他,一個人直接擋在我面前,還開始推我,我就說別XX碰我,我一直在錄影,高呼放開他!他是美國公民!」

隨後又有人報警指,看到一名蒙面男子進入了鄰居的房屋。

美國邊境巡邏隊首席探員Gregory K. Bovino在X平台證實,局方在沙緬度執行「第八條行動」,拘捕非法居留者。

Bovino說:「我們逮捕了至少8名非法入境者,其中一人是重罪犯,這人看來被控走私芬太尼,還有一人被捕,乃因妨礙執法,或攻擊聯邦官員。」

第八條行動就是採取行動,拘捕非法居留者,法理根據聯邦法典第八條,涉及移民及國籍事務,規管入境者或美國簽證申請人,對偷渡入境或被驅逐後再非法入境的人士實施罰則,以及快速遣返非法居留者。

