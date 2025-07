【全國新聞】高院裁定特朗普政府可削減教育部人手 數百教育部官員面臨失業風險

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著最高法院在星期一裁定,特朗普政府可以大幅削減聯邦教育部的人手,數以百計的教育部官員面臨失業的風險,預計全國各地的學生亦會受到影響。

自最高法院在星期一判決特朗普政府可以大幅削減聯邦教育部的人手後,恐慌就籠罩該機構,預計在兩個星期内,數百名教育部官員就會收到裁員通知。

特朗普總統表示,這個決定對家庭和學校都好。

特朗普說:「我們希望將教育的責任歸還給州政府,聯邦政府將不會干預,只會留下小部份的監管權。」

支持特朗普政府這個決定的人士表示,各州和家長應該負責教育和監督學生。

教育部長Linda McMahon就在聲明中表示,削減經費將提高效率和問責制,然而反對者則認為,此舉只會損害學生及其學習能力。

聯邦教育部工會主席Sheria Smith說:「那些來自勞工階級家庭的人,他們渴望有不同的生活方式,渴望透過教育改善自己的人生選擇,這屆政府讓這一切變得更加困難。」

目前聯邦教育部資助K-12學校,每年撥款約280億元,其中兩個最大的資助項目包括旨在幫助低收入家庭兒童接受教育的「第一類教育計劃」(Title1 Program),以及為學校提供資金,以滿足殘障兒童需求的「創意教育計劃」(Idea Program)。

教育部也負責管理聯邦學生貸款、調查歧視投訴,並提供有關學生表現的研究和數據。

該機構不決定學生學習什麼,這由各州和學區自行決定,教育部也不負責教師資格認證,或設立畢業要求。

