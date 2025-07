【灣區新聞】南灣女嬰服食過量鴉片類藥物亡 涉嫌售賣毒品男子被起訴

【KTSF】

南灣Santa Clara縣地檢署起訴聖荷西市一名男子,指他兩年前與3個月大女嬰Phoenix服食過量類鴉片藥物致死案有關,該男子也涉嫌向一個家長出售毒品,而導致另一名女嬰死亡。

本案的被告是33歲男子Philip Ortega,在女嬰Phoenix被發現死亡後3個月,再有一名女嬰Winter因為服食過量毒品死亡,Ortega早已因為這宗案件被控謀殺罪。

而女嬰Phoenix的40歲父親David Anthony Castro也被控謀殺罪,他再被地檢署加控危害兒童重罪,二人如被判罪成,最高可被判處終身監禁。

女嬰Phoenix是於2023年5月13日在一個公寓單位中被發現死亡,單位內充斥吸毒物品,驗屍後發現女嬰體內含有安非他命與芬太尼。

調查發現,在女嬰Phoenix被發現死亡前一晚,Castro向Ortega購買了毒品,而Castro在女嬰出事時沒有即時尋求醫療協助,反而急著在附近的煙草店找假尿液樣本,隱瞞他曾吸毒。

另外,Ortega在91日後出售的毒品,也導致女嬰Winter死亡。

Winter於2023年8月12日被發現死亡,但Winter的父母卻在她死後超過12小時才報警,Winter血液中的芬太尼含量,較足以死亡的份量還高出15倍,她的父母成為Santa Clara縣第一對家長被控用毒品謀殺親生子女 。

