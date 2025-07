【全國新聞】南加州警方調查涉及21名孩子的懷疑代孕詐騙案 （視頻）

【KTSF】

南加州警方正在調查一起涉及21名孩子的懷疑代孕詐騙案,一對華裔夫妻家中住了15個孩子,另外還有6個孩子住在他處,警方指,這些孩子是代理孕母所生,目前都被保護性監管,涉案夫婦目前被控危害兒童和忽視兒童的重罪,等候調查。

位於南加州Arcadia的這間價值四百萬的豪宅,占地一萬平方呎,鄰居說裡面有九個房間。

鄰居Hobart Young說:「它布置得像是旅館,有很大的大庭,所有房間都像是套房。」

鄰居Art Romero說:「像一個圓形我只能形容為旅館櫃檯,有一位男士站在櫃台後方像是員工。」

鄰居對於有這麼多小孩住在裡面感到震驚,當地警方表示,一名兩個月大嬰兒,因為頭部創傷而被送醫後,隨後警方將屋內的15個孩子帶走,並安排保護性監護。

警方指屋主是Silvia Zhang和Guojun Xuan,屋內的監視錄影畫面顯示,保母Chunmei Li暴力地搖晃嬰兒並毆打,而且也會虐待其他的孩子。

鄰居Donna Smith說:「我們出來看有甚麼可以幫忙的,我們希望所有的嬰兒都沒事。」

調查人員了解到多數孩子由全國各地代理孕母所生,但這些代理孕母並不知道,同時懷有這對夫婦的胚胎,其中一名代理孕母知道所生的孩子被送到寄養家庭,正在網上籌集訴訟費用。

這對華裔夫婦被控危害兒童和疏忽照顧兒童的重罪,目前尚不清楚是否會面臨與代孕母親協議相關的更多指控。

