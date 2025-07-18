【全國新聞】南加州警方調查涉及21名孩子的懷疑代孕詐騙案 （視頻）

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南加州警方正在調查一起涉及21名孩子的懷疑代孕詐騙案，一對華裔夫妻家中住了15個孩子，另外還有6個孩子住在他處，警方指，這些孩子是代理孕母所生，目前都被保護性監管，涉案夫婦目前被控危害兒童和忽視兒童的重罪，等候調查。

位於南加州Arcadia的這間價值四百萬的豪宅，占地一萬平方呎，鄰居說裡面有九個房間。

鄰居Hobart Young說：「它布置得像是旅館，有很大的大庭，所有房間都像是套房。」

鄰居Art Romero說：「像一個圓形我只能形容為旅館櫃檯，有一位男士站在櫃台後方像是員工。」

鄰居對於有這麼多小孩住在裡面感到震驚，當地警方表示，一名兩個月大嬰兒，因為頭部創傷而被送醫後，隨後警方將屋內的15個孩子帶走，並安排保護性監護。

警方指屋主是Silvia Zhang和Guojun Xuan，屋內的監視錄影畫面顯示，保母Chunmei Li暴力地搖晃嬰兒並毆打，而且也會虐待其他的孩子。

鄰居Donna Smith說：「我們出來看有甚麼可以幫忙的，我們希望所有的嬰兒都沒事。」

調查人員了解到多數孩子由全國各地代理孕母所生，但這些代理孕母並不知道，同時懷有這對夫婦的胚胎，其中一名代理孕母知道所生的孩子被送到寄養家庭，正在網上籌集訴訟費用。

這對華裔夫婦被控危害兒童和疏忽照顧兒童的重罪，目前尚不清楚是否會面臨與代孕母親協議相關的更多指控。

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