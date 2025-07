【灣區新聞】Republic Services清潔公司勞資糾紛未解決 受影響民眾或能收到退款

【KTSF 李嘉怡報導】

雖然Republic Services清潔公司本週正在恢復提供局部服務,但垃圾問題依然未能得到解決,San Mateo縣參議會主席表示,受影響民衆或能收到退款。

由於清潔工人罷工,Republic Services清潔公司自上星期以來暫停收垃圾服务,灣區多個縣市受到嚴重的垃圾堆積問題困擾。

San Mateo縣參議會主席David Canepa表示,週四早上家門口的垃圾桶滿溢,垃圾散落到街邊。

Canepa說:「我們已經寫信給清潔公司的行政總裁,精確地告訴他們我們的需求,垃圾必須要上門倒

雖然清潔公司上星期設有臨時垃圾站提供給民衆,將家裏的垃圾帶過來倒,但Canepa認為,這個不是解決問題的方式。

Canepa說:「我明白但我不同意這個方案,如果你是長者或者殘障人士,你需要將垃圾帶出門,將垃圾抬上去才能倒,所以對我來說不是一個解決方案

至於清潔公司停止服務期間,民衆所交的垃圾費是否得到退款呢?

Canepa說:「我已經下指示,San Mateo縣府律師調查,每次垃圾服務未能收集時,我們應該如何獲得退款,例如如果我支付了垃圾費,他們可以透過帳單,在下個月返還信用額度,無論這個金額是多少,我希望民衆能夠得到退款

週四早上本台在Daly City市拍攝到Republic Services的垃圾車正在倒垃圾,街道上只有部分的黑色垃圾桶被清空,還有很多黑色桶仍然積滿垃圾,而藍色可回收桶以及綠色堆肥桶的垃圾就未被收集。

由於清潔公司仍未能與Teamsters工會就新勞工合約達成共識,未知何時垃圾服務會恢復正常。

