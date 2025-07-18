【灣區新聞】Republic Services清潔公司勞資糾紛未解決 受影響民眾或能收到退款

【KTSF 李嘉怡報導】

雖然Republic Services清潔公司本週正在恢復提供局部服務，但垃圾問題依然未能得到解決，San Mateo縣參議會主席表示，受影響民衆或能收到退款。

由於清潔工人罷工，Republic Services清潔公司自上星期以來暫停收垃圾服务，灣區多個縣市受到嚴重的垃圾堆積問題困擾。

San Mateo縣參議會主席David Canepa表示，週四早上家門口的垃圾桶滿溢，垃圾散落到街邊。

Canepa說：「我們已經寫信給清潔公司的行政總裁，精確地告訴他們我們的需求，垃圾必須要上門倒

雖然清潔公司上星期設有臨時垃圾站提供給民衆，將家裏的垃圾帶過來倒，但Canepa認為，這個不是解決問題的方式。

Canepa說：「我明白但我不同意這個方案，如果你是長者或者殘障人士，你需要將垃圾帶出門，將垃圾抬上去才能倒，所以對我來說不是一個解決方案

至於清潔公司停止服務期間，民衆所交的垃圾費是否得到退款呢？

Canepa說：「我已經下指示，San Mateo縣府律師調查，每次垃圾服務未能收集時，我們應該如何獲得退款，例如如果我支付了垃圾費，他們可以透過帳單，在下個月返還信用額度，無論這個金額是多少，我希望民衆能夠得到退款

週四早上本台在Daly City市拍攝到Republic Services的垃圾車正在倒垃圾，街道上只有部分的黑色垃圾桶被清空，還有很多黑色桶仍然積滿垃圾，而藍色可回收桶以及綠色堆肥桶的垃圾就未被收集。

由於清潔公司仍未能與Teamsters工會就新勞工合約達成共識，未知何時垃圾服務會恢復正常。

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