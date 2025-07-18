【財經新聞】灣區和加州6月失去數千個工作職位

【KTSF 朱慧琪報導】

加州就業發展局（EDD）的數據顯示，灣區和加州在6月均失去數千個工作職位，對今年經濟基礎本來已經不穩的地區來說，更是雪上加霜。

加州就業發展局的數據顯示，灣區僱主6月份削減了一共6800個職位，其中三個主要都市區，包括舊金山（三藩市）、南灣和東灣，在6月份的就業率都出現下滑，而灣區已連續兩個月出現這種情況。

加州整體於6月減少了6,100個職位，南灣則失去了3,300個職位，東灣是2,900個，而舊金山至San Mateo大都會區則減少了700個。

北灣方面，Sonoma縣新增400個工作職位，Marin和Solano縣分別減少100個和200個，Napa縣則沒有變動。

根據Beacon Economics引述EDD調整後數據的估算，原本走勢強勁的科技業，佔灣區上月流失職位的一半以上。

Beacon Economics的分類估算，灣區6月科技業流失了4,700個職位，酒店與餐飲業減少100個職位，至於建築業增長強勁，新增了2,800個職位。

多位專家指出，灣區勞動市場正受到多重外部經濟不利因素衝擊。

另外在報告中，全美50個州中，加州和內華達州目前是全國失業率最差的地方。

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