【全國新聞】特朗普下令惡魔島重新成為聯邦監獄 司法部長邦迪親臨參觀

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普總統早前下令將舊金山灣（三藩市灣）的熱門旅遊景點Alcatraz惡魔島，重新成為聯邦監獄，聯邦司法部長邦迪等官員上午到惡魔島參觀，加州一群民選官員則反對，並直斥計劃不切實際。

邦迪聯同聯邦內政部長Doug Burgum等官員，早上到舊金山灣Alcatraz惡魔島參觀，他們在參觀期間和結束後，都沒有回答任何問題。

根據本地5號電視台引述司法部人員指，雖然當局未有具體計劃，但政府已經展開將惡魔島重開為聯邦監獄的初步工作。

惡魔島目前隸屬內政部管轄的國家公園管理局範圍，司法部表示，未來重開成監獄後，將由司法部管理。

雖然實際情況是，特朗普政府官員週四參觀是為了重開惡魔島，但另一方面，加州民選官員就認為不切實際。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「他們沒有切實可行的計劃來實現計劃，如果他們願意，我之前說過，如果他們投入數以十億元，我們有很多機會提供清潔和安全的街道，幫助重建舊金山和西岸的經濟。」

聯邦眾議員普洛西（Nancy Pelosi）說：「我們將透過訴訟立法與他們抗爭，我們並非沒有認真看待此事，我們試圖拯救兒童，而他們卻希望用此轉移視線，以掩蓋他們在那個愚蠢、醜陋、殘酷、惡劣的預算案的所作所為，但就實現這個（重開）計劃而言，這絕對不會發生。」

根據估計，重開惡魔島作為監獄的前期成本，將達數億美元，每年的運營成本可能達一億元，根據監獄局的資料，惡魔島在1963年關閉時，每年營運成本就超過其他聯邦監獄三倍以上。

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