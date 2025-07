【全國新聞】特朗普下令惡魔島重新成為聯邦監獄 司法部長邦迪親臨參觀

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普總統早前下令將舊金山灣(三藩市灣)的熱門旅遊景點Alcatraz惡魔島,重新成為聯邦監獄,聯邦司法部長邦迪等官員上午到惡魔島參觀,加州一群民選官員則反對,並直斥計劃不切實際。

邦迪聯同聯邦內政部長Doug Burgum等官員,早上到舊金山灣Alcatraz惡魔島參觀,他們在參觀期間和結束後,都沒有回答任何問題。

根據本地5號電視台引述司法部人員指,雖然當局未有具體計劃,但政府已經展開將惡魔島重開為聯邦監獄的初步工作。

惡魔島目前隸屬內政部管轄的國家公園管理局範圍,司法部表示,未來重開成監獄後,將由司法部管理。

雖然實際情況是,特朗普政府官員週四參觀是為了重開惡魔島,但另一方面,加州民選官員就認為不切實際。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)說:「他們沒有切實可行的計劃來實現計劃,如果他們願意,我之前說過,如果他們投入數以十億元,我們有很多機會提供清潔和安全的街道,幫助重建舊金山和西岸的經濟。」

聯邦眾議員普洛西(Nancy Pelosi)說:「我們將透過訴訟立法與他們抗爭,我們並非沒有認真看待此事,我們試圖拯救兒童,而他們卻希望用此轉移視線,以掩蓋他們在那個愚蠢、醜陋、殘酷、惡劣的預算案的所作所為,但就實現這個(重開)計劃而言,這絕對不會發生。」

根據估計,重開惡魔島作為監獄的前期成本,將達數億美元,每年的運營成本可能達一億元,根據監獄局的資料,惡魔島在1963年關閉時,每年營運成本就超過其他聯邦監獄三倍以上。

