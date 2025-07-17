【全國新聞】媒體報導指特朗普即將開除聯儲局主席包維爾 特朗普澄清無此打算

【KTSF 張麗月報導】

有媒體報導，總統特朗普即將開除聯儲局主席包維爾，但特朗普週三公開表示，他無此打算。

面對記者的追問，特朗普週三早上在白宮表示，雖然他不排除有任何事發生，但他認為不大可能開除包維爾，除非包維爾犯下欺詐罪而要離職。

在此之前大約一小時，有多個媒體報導，特朗普就快開除包維爾。

譬如彭博社引述一名白宮官員指，特朗普可能就快開除包維爾，CBS新聞就報導，特朗普週二晚跟國會眾議院共和黨人舉行閉門會議時就詢問議員，他是否應該炒包維爾，特朗普暗示他將會這樣做。

而紐約時報也報導，特朗普週二晚甚至在白宮橢圓形辦公室，向議員展示一封開除包維爾的草稿信件，但彭博社和紐約時報在報導中都指出，特朗普還未作出最後決定。

不過，特朗普否認曾經起草這封信，但承認他曾就這件事詢問議員的意見，當中幾乎所有人都認為，特朗普應該這樣做。

大概在一天前，特朗普對記者說，聯儲局花費25億元來翻新總部大樓，直指包維爾做法不妥，是被炒的原因之一。

特朗普週三說，在這項25億元的翻新工程中，有可能涉及欺詐。

特朗普說：「我不排除任何可能性，但我認為是不大可能的事，除非涉及欺詐而必須離職，我是說翻新工程要25億、27億，有可能涉及欺詐，如何花掉27億？或他未獲適當批准等等，當中可能牽涉一些東西，但我認為他做得不好。」

有分析指出，如果解僱包維爾，有可能引起法律爭拗，因為根據法律，聯儲局主席不可以被革職。

包維爾可能被炒的消息傳出之後，股市隨即出現波動，道瓊斯指數週三早上一度跌超過260點，但其後特朗普出面澄清後，股市才由跌轉升。

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