【全國新聞】媒體報導指特朗普即將開除聯儲局主席包維爾 特朗普澄清無此打算

有媒體報導,總統特朗普即將開除聯儲局主席包維爾,但特朗普週三公開表示,他無此打算。

面對記者的追問,特朗普週三早上在白宮表示,雖然他不排除有任何事發生,但他認為不大可能開除包維爾,除非包維爾犯下欺詐罪而要離職。

在此之前大約一小時,有多個媒體報導,特朗普就快開除包維爾。

譬如彭博社引述一名白宮官員指,特朗普可能就快開除包維爾,CBS新聞就報導,特朗普週二晚跟國會眾議院共和黨人舉行閉門會議時就詢問議員,他是否應該炒包維爾,特朗普暗示他將會這樣做。

而紐約時報也報導,特朗普週二晚甚至在白宮橢圓形辦公室,向議員展示一封開除包維爾的草稿信件,但彭博社和紐約時報在報導中都指出,特朗普還未作出最後決定。

不過,特朗普否認曾經起草這封信,但承認他曾就這件事詢問議員的意見,當中幾乎所有人都認為,特朗普應該這樣做。

大概在一天前,特朗普對記者說,聯儲局花費25億元來翻新總部大樓,直指包維爾做法不妥,是被炒的原因之一。

特朗普週三說,在這項25億元的翻新工程中,有可能涉及欺詐。

特朗普說:「我不排除任何可能性,但我認為是不大可能的事,除非涉及欺詐而必須離職,我是說翻新工程要25億、27億,有可能涉及欺詐,如何花掉27億?或他未獲適當批准等等,當中可能牽涉一些東西,但我認為他做得不好。」

有分析指出,如果解僱包維爾,有可能引起法律爭拗,因為根據法律,聯儲局主席不可以被革職。

包維爾可能被炒的消息傳出之後,股市隨即出現波動,道瓊斯指數週三早上一度跌超過260點,但其後特朗普出面澄清後,股市才由跌轉升。

