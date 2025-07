【全國新聞】特朗普相信中國將對芬太尼毒犯判死 據報或暫緩互徵高額關稅安排延長3個月

【有線新聞】

美國總統特朗普稱相信中國很快會將製造和販運芬太尼的人判處死刑,據報美國可能將美中經貿框架協議中暫緩互徵高額關稅安排延長3個月。

美國總統特朗普周三簽署阻止芬太尼法案,宣布將芬太尼和相關物質列為一級受管制藥物,加重刑罰。

特朗普談及中國之前未能堵截芬太尼流入,而被加徵20%關稅作為懲罰,但相信很快會有解決方案。「我認為我們可以會找到辦法,中國最終會對那些製造並運送芬太尼到美國的人判處死刑。」

特朗普讚揚中國近期加強管制芬太尼出口,形容是踏出一大步。強調自己和國家主席習近平的關係良好。

彭博引述消息指特朗普對華的態度軟化,期望促成兩國領袖雙邊會談及達成貿易協議,但華府內部對特朗普溫和態度,以及批准英偉達恢復向中國銷售H20晶片仍有分歧。為了緩和中美貿易戰,美國有意將五月在日內瓦經貿會談同意暫緩互徵高額關稅90天安排延長。徵稅期限由原定下月12日押後3個月。

至於下月1日徵收的對等關稅,特朗普指很快會再發信知會逾150個國家的關稅稅率。正與美國展開貿易談判的加拿大總理卡尼視察鋼鐵廠後,宣布收緊進口鋼材的關稅配額。

中國等美墨加自由貿易協定外的國家關稅配額會由100%減至50%,美國和墨西哥的配額不變。任何國家的出口量超出配額則會被徵收50%關稅。

同時會在本月底前落實向於中國進行熔鑄工序的進口鋼產品加徵25%關稅。

