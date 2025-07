【全國新聞】特朗普稱可口可樂同意改用真蔗糖取代玉米糖漿 食品製造業憂致職位流失

【有線新聞】

美國總統特朗普稱可口可樂公司同意改用蔗糖製造飲品,不用玉米糖漿,業界認為只會令食品製造業的就業職位流失。

特朗普在社交平台發文指,跟可口可樂公司磋商後,公司同意把美國銷售的可樂配方改用真的蔗糖,他感謝公司高層,形容是正確的一步。

可口可樂發言人表示,感謝特朗普對品牌的熱情,公司很快會分享更多創新產品的細節,但未有表態是否會調整配方。

在美國銷售的可口可樂多年來用高果糖玉米糖漿作甜味劑,英國、澳洲、墨西哥等國家都改用蔗糖,特朗普愛喝的健怡可樂則是用人工甜味劑阿斯巴甜。

特朗普政府提出「讓美國再次健康」倡議,加上衛生部長小甘迺迪大力推動企業,去除產品中的玉米糖漿、種子油和人造色素等成份,令產品更健康。

美國數十間主要雪糕製造商日前承諾2028年前停止使用含石油的人造色素。

不過玉米加工協會認為用蔗糖取代玉米糖漿是不合理,稱只會導致食品製造業的職位流失,增加外國進口糖,令農民收入減少,形容做法不會帶來任何營養效益。

