【灣區新聞】舊金山聯合校區將計劃開辦首個幼稚園到八年級的國語沉浸課程

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區將會擴展中文雙語計劃,並且計劃開辦首個幼稚園到八年級的國語沉浸課程。

舊金山聯合校區總監Maria Su宣布,擴展以及強化校區的中文雙語教育,其中一個重點就是開辦校區第一間幼稚園到初中八年級的國語中文沉浸學校,校區將聘請最近退休的尤方玉屏Alice Fong Yu學校,校長Liana Szeto司徒林志儀帶領設立新的學校並且,指導推動校區的中文雙語課程。

尤方玉屏學校是全國第一所中文沉浸式公立學校,而司徒林志儀擔任這間學校的校長30年,最近才退休。

校區指出,擴充中文雙語教育,是回應家長的要求,並且全賴一名慈善家透過非牟利機構Spark SF Public School所捐出的捐款,資助校區推行計劃,因此不需要動用校區的預算。

校區發言人表示,目前不能透露捐款人的身份,以及捐款金額,但表示捐款人深信公立教育的效能,以及認同多語言教學的好處。

校區計劃2027至28學年,新的國語沉浸學校開始招生,校區現階段會增加中文雙語教師的人數,包括與中文教師協會及亞裔行政人員協會合作,並透過舊金山州立大學的教育培訓,使更多教師取得雙語教學認證,校區也承諾簡化聘請中文雙語教師的程序。

舊金山聯合校區網站資料顯示,剛剛完結的學年,校區總共有大約五萬個學生,其中亞裔學生佔學生總數,31%僅次於拉美裔。

