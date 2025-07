【KTSF】

舊金山市議會通過市長羅偉的新政策,包括限制露營車RV的停車時間不得超過兩小時。

舊金山市議會週二以9票贊成,2票反對,通過未來大型露營車(RV)在市內街道上,將被限制停車不得超過兩小時,並提供住房補助,協助以車為家的居民搬入穩定住所,目的是逐步結束以車為家的現象。

這項措施同時配套擴大住房支援計劃,將為至少65戶RV住戶提供租金補助,協助他們過渡至永久住所。

立法也要求市府設立臨時通行許可制度,為有特殊需要者提供短期豁免。

羅偉表示,這項政策是在同理心與問責之間取得平衡,盼改善居民生活環境,並提升街道安全與衛生。

有反對者擔心,此舉會將弱勢族群推回街頭,並呼籲市府展現更多同理與支持。

舊金山唯一的無家者安全停車場已於3月關閉,令到安置資源更為緊張。

