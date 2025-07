【KTSF】

舊金山(三藩市)市府律師辦公室起訴一名舊金山業主提供不衛生的居住環境給租客。

涉事公寓位於田德隆區Ellis街646號,舊金山市府律師邱信福指,這棟公寓有10個單位,業主Charles Kartchner向租戶收取租金,但就讓他們在沒有熱水、暖氣,有污水洩漏及老鼠等不衛生的環境下居住,沒有盡業主的責任。

樓宇檢查局曾就相關問題發出多張違規通知。

