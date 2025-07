【KTSF】

經調查後,南灣聖荷西警方確認,一名無家可歸女子,星期日在市内一棟商業大廈縱火,導致一名亞裔男子喪生。

星期日,聖荷西市東27街200號路段一棟兩層高的商業大廈發生大火,消防員到場撲滅火勢後,在毀於大火的大廈中找到一具屍體,當地警員確認,死者是51嵗姓陳的男子Christopher Tran,事發當晚他正在大廈裏面加班工作。

經調查後警方拘捕了35嵗女子Yessenia Estrada,指她涉嫌縱火,從而殺害了姓陳的男子。

Estrada現在面對縱火,以及誤殺等重罪。

案件週三開庭,但Estrada目前正在醫院,接受精神治療所以沒有出庭,而死者的家屬就到場聆訊。

男死者的媽媽Vickie Huynh很傷心。

Huynh說:「我悲痛欲絕到無法表達。」

