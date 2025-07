【全國新聞】路州大陪審團起訴5人合謀簽證欺詐和賄賂等罪行 其中3人是警察首長

【KTSF 朱慧琪報導】

路易斯安那州聯邦大陪審團,7月初向5名被告提出62項控罪,包括合謀簽證欺詐和賄賂等罪行,聯邦檢察官週三正式起訴涉案的3名現任或時任的路易斯安那州地方警察首長,指他們涉嫌收受數百筆賄賂,以換取他們提供虛假的警察報告,令一些非法移民可以申請專為某類罪行的受害者而設的U簽證。

在7月2日,聯邦大陪審團起訴5人,當中包括Oakdale、Forest Hill及Glenmora三個城市的現任及前任警察首長,還有一名Oakdale市執法官員,以及一名當地商人,控罪一共62項,涉及合謀、移民欺詐、受賄、郵件詐騙和洗黑錢罪行。

聯邦路易斯安那西區檢察官週三正式控告三名涉案地方警察首長,涉嫌製造虛假的警察報告,包括顯示申請人是符合U簽證條件的犯罪受害者,在每一份虛假報告中,涉案警長可收取5千美元賄款,總數達數百人。

路州西區聯邦檢察官並指,有一段時間出現異常多的本身不是路易斯安那州居民的人,報稱遭到持械搶劫,但事實上,這些搶劫案從未發生過,而所謂受害人可以憑著報案,取得警方發出的驗證文件,以便申請U簽證,而U簽證是特殊簽證,對象是某些特定罪行的受害人及其家人,他們在調查或檢控過程中協助執法機構。

聯邦檢察官Alexander C. Van Hook說:「每份報告列出幾名報稱械劫受害人,而被告人(警長)就製作虛假警察報告,好讓那些所謂劫案受害人申請U簽證有異常多的械劫案,而受害人並非路州居民。」

截至週三早上新聞發布會,已有至少2名涉案警長被逮捕,各被告一旦罪成,將面對幾年以至幾十年的刑期。

