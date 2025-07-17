【全國新聞】路州大陪審團起訴5人合謀簽證欺詐和賄賂等罪行 其中3人是警察首長

【KTSF 朱慧琪報導】

路易斯安那州聯邦大陪審團，7月初向5名被告提出62項控罪，包括合謀簽證欺詐和賄賂等罪行，聯邦檢察官週三正式起訴涉案的3名現任或時任的路易斯安那州地方警察首長，指他們涉嫌收受數百筆賄賂，以換取他們提供虛假的警察報告，令一些非法移民可以申請專為某類罪行的受害者而設的U簽證。

在7月2日，聯邦大陪審團起訴5人，當中包括Oakdale、Forest Hill及Glenmora三個城市的現任及前任警察首長，還有一名Oakdale市執法官員，以及一名當地商人，控罪一共62項，涉及合謀、移民欺詐、受賄、郵件詐騙和洗黑錢罪行。

聯邦路易斯安那西區檢察官週三正式控告三名涉案地方警察首長，涉嫌製造虛假的警察報告，包括顯示申請人是符合U簽證條件的犯罪受害者，在每一份虛假報告中，涉案警長可收取5千美元賄款，總數達數百人。

路州西區聯邦檢察官並指，有一段時間出現異常多的本身不是路易斯安那州居民的人，報稱遭到持械搶劫，但事實上，這些搶劫案從未發生過，而所謂受害人可以憑著報案，取得警方發出的驗證文件，以便申請U簽證，而U簽證是特殊簽證，對象是某些特定罪行的受害人及其家人，他們在調查或檢控過程中協助執法機構。

聯邦檢察官Alexander C. Van Hook說：「每份報告列出幾名報稱械劫受害人，而被告人（警長）就製作虛假警察報告，好讓那些所謂劫案受害人申請U簽證有異常多的械劫案，而受害人並非路州居民。」

截至週三早上新聞發布會，已有至少2名涉案警長被逮捕，各被告一旦罪成，將面對幾年以至幾十年的刑期。

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