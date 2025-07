【灣區新聞】舊金山推《授權清除塗鴉計劃》 協助商戶免費清理塗鴉

【KTSF 李嘉怡報導】

針對舊金山(三藩市)非法塗鴉問題,中華總商會聯同工務局週三下午舉辦《授權清除塗鴉計劃》講座,商戶業主加入該計劃後,後續塗鴉發生時,市府不會開罰單。

這個授權清除塗鴉計劃Opt-In Pilot Program,獲得舊金山市參議會批准,讓舊金山工務局免費為市內商業地帶及私人物業清除塗鴉。

工務局街道巡查經理Woojoo Chung說:「這個計劃免費清除塗鴉,基本上就是,你收到我們的通知,就按照步驟簽署、登記即可。」

受到塗鴉影響的業主在加入該計劃後,公務局將評估塗鴉狀況,在施工開始前,業主與工務局必須協商,確定最佳的清除方式,例如粉刷覆蓋塗鴉標籤,使用高壓水槍或化學溶劑去清除塗鴉。

如果業主沒有登記參加該計劃,工務局在收到塗鴉投訴後,給予業主30天時間去清理塗鴉。

工務局公共關係專員Emma Wu說:「你若未參加今天的項目,而是自己親手去除,我們30天後會檢查,如果清理完畢,罰單取消,但如果檢查到沒有清理,罰單將會是460元。」

罰款後,工務局要求違規業主在15天内清理完畢,否則工務局將强制清理,並加收清潔費及其他費用。

該計劃自兩年前疫情期間啟動以來,舊金山有近1000個業主登記參加,其中華埠只有200個業主,因此中華總商會希望普及該計劃。

有需要申請的商家以及業主可以登入專設網站,填寫表格申請,網址是graffitiabatementoptin.apps.sfdpw.org

另外,市府也推出另一個StreetSmARTS計劃,每年提供資金,給業主與藝術家合作,創作有關社區文化的藝術墻,若參加該計劃後,受到塗鴉攻擊的業主也不會收到罰款。

