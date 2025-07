【全國新聞】20個民主黨主導州份告特朗普政府取消防災撥款違法

【KTSF 張麗月報導】

包括加州在內有20個民主黨主導的州份,週三提出集體訴訟,控告特朗普政府的聯邦緊急管理局(FEMA)取消給予社區的預防災害補助撥款是違反憲法。

原告之一的加州司法部長Rob Bonta表示,聯邦取消對州的防災撥款,並不符合憲法。

Bonta說:「特朗普、國土安全部和FEMA,無權單方面撤銷BRIC計劃,他們的決定不但短視、災難性和致命,也是非法的。」

控狀指特朗普政府在4月時宣佈,終止簡稱為BRIC的防災基建計劃,取消一些正在興建中的項目,以及拒絕批准已經得到國會通過的新項目。

Bonta指,特朗普政府再一次踐踏三權分立,又繞過國會行事,實屬違反憲法,損害國民的利益。

FEMA取消BRIC計劃的36億元撥款,影響到防災建設工作,以及社區推行的防洪計劃。

數據顯示,自2011年以來,最少有九成半人住在曾經被聯邦列入處於緊急災難的縣。

根據美國商會去年的調查發現,每1元投資在災難準備工作上,就可以為社區節省13元,免於受到災難的經濟衝擊、破壞和重建的成本。

