【台灣新聞】印太戰略智庫執行長矢板明夫分析台灣726大罷免（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

長期觀察台灣政治的印太戰略智庫執行長矢板明夫接受本台專訪,分析台灣726大罷免的觀察指標,以及投票結果將如何影響政局,對於台灣當前的藍綠僵局要如何化解,來聽聽他怎麼說。

矢板明夫是日本裔台灣籍的新聞工作者,太太是台灣人,他曾任日本產經社台灣支局長,並曾派駐中國北京長達十年,對於兩岸政治非常熟悉,他談到這次台灣大罷免是否成功,有兩大觀察指標,首先是台灣立法院席位的變化。

矢板明夫說:「有一個比較單純的指標就是說,並不是罷免掉多少人,而是罷免之後重新再選上多少人,現在的立法院裡面一共有113席,民進黨只占51席,那麼和在野黨差12席,那麼就是說,罷免掉12個,或者是罷免掉之後有6個,民進黨選上,就是現在51變成57的話,才可以超過半數,這是一個指標性的。」

另一個觀察指標就是,被稱為花蓮王的國民黨立委傅崐萁。

矢板明夫說:「在野黨裡面被罷免的立委之中,其中最親中的就是花蓮的傅崐萁,現在的國民黨的(立院)總召,其實他是非常有能力的,把國民黨、一盤散沙的國民黨,組織成一個同進同出的戰鬥團體,所以他對於執政黨來說,是殺傷力最大的,那麼傅崐萁能不能被罷免掉,這也是一個重要的指標。」

7月26日的罷免投票,是由被放上罷免選票立委所屬選區的選民來投票的,包括24位國民黨立委,以及停職中的新竹市長高虹安。

矢板明夫表示,人類史上從來沒有大量罷免在野黨議員的,這次台灣的大罷免,是個空前絕後的政治現象。

矢板明夫說:「我和很多的罷團都有交流,這些人他們絕不是民進黨叫得動的,而且他們的聲勢,他們已經遠遠超過民進黨,而且他們的論述基本上就是說,反共護台是以反共為主軸的。」

儘管國民黨喊出一席都不能少,他卻預測會有多個席位受影響。

矢板明夫說:「現在我們綜合評估是,能夠罷免7到11席,這個要看當天投票的情況,離投票還有兩個星期,之間會發生哪些事情,另外一個就是當天的投票率等等的,那麼如果說就是罷掉七席,我認為至少會有七席。」

自從台灣總統賴清德上任以來,立法院朝野就持續對立,大罷免更是激化朝野僵局,要如何化解僵局呢?

矢板明夫說:「我覺得台灣的執政黨和在野黨的對立,已經變成一個結構性的對立了,因為執政黨的支持者來說,在野黨做的事情全是錯誤的,在野黨的支持者來說,執政黨做的所有事情全是錯誤的,這種僵局的話,還有一個外部勢力,就是中國進來的介入,所以這已經變成一個結構性的對立,是很難調和的。」

至於台灣總統賴清德的團結十講效用如何?矢板明夫不以為然。

矢板明夫說:「(罷團)這麼一個往前衝的情況下,他在後面講團結,那你應不應該罷免他?我覺得他現在跟罷團的動作,和罷團的訴求是有矛盾的地方,所以說這十講的話,我並不認為對大罷免有很大的加分。」

矢板明夫認為,在中國的外力介入下,台灣政壇永遠面臨淘汰賽的結果,不會因為大罷免的結束就底定,預料今後朝野還是繼續較勁。

