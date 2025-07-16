【台灣新聞】印太戰略智庫執行長矢板明夫分析台灣726大罷免（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

長期觀察台灣政治的印太戰略智庫執行長矢板明夫接受本台專訪，分析台灣726大罷免的觀察指標，以及投票結果將如何影響政局，對於台灣當前的藍綠僵局要如何化解，來聽聽他怎麼說。

矢板明夫是日本裔台灣籍的新聞工作者，太太是台灣人，他曾任日本產經社台灣支局長，並曾派駐中國北京長達十年，對於兩岸政治非常熟悉，他談到這次台灣大罷免是否成功，有兩大觀察指標，首先是台灣立法院席位的變化。

矢板明夫說：「有一個比較單純的指標就是說，並不是罷免掉多少人，而是罷免之後重新再選上多少人，現在的立法院裡面一共有113席，民進黨只占51席，那麼和在野黨差12席，那麼就是說，罷免掉12個，或者是罷免掉之後有6個，民進黨選上，就是現在51變成57的話，才可以超過半數，這是一個指標性的。」

另一個觀察指標就是，被稱為花蓮王的國民黨立委傅崐萁。

矢板明夫說：「在野黨裡面被罷免的立委之中，其中最親中的就是花蓮的傅崐萁，現在的國民黨的（立院）總召，其實他是非常有能力的，把國民黨、一盤散沙的國民黨，組織成一個同進同出的戰鬥團體，所以他對於執政黨來說，是殺傷力最大的，那麼傅崐萁能不能被罷免掉，這也是一個重要的指標。」

7月26日的罷免投票，是由被放上罷免選票立委所屬選區的選民來投票的，包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安。

矢板明夫表示，人類史上從來沒有大量罷免在野黨議員的，這次台灣的大罷免，是個空前絕後的政治現象。

矢板明夫說：「我和很多的罷團都有交流，這些人他們絕不是民進黨叫得動的，而且他們的聲勢，他們已經遠遠超過民進黨，而且他們的論述基本上就是說，反共護台是以反共為主軸的。」

儘管國民黨喊出一席都不能少，他卻預測會有多個席位受影響。

矢板明夫說：「現在我們綜合評估是，能夠罷免7到11席，這個要看當天投票的情況，離投票還有兩個星期，之間會發生哪些事情，另外一個就是當天的投票率等等的，那麼如果說就是罷掉七席，我認為至少會有七席。」

自從台灣總統賴清德上任以來，立法院朝野就持續對立，大罷免更是激化朝野僵局，要如何化解僵局呢？

矢板明夫說：「我覺得台灣的執政黨和在野黨的對立，已經變成一個結構性的對立了，因為執政黨的支持者來說，在野黨做的事情全是錯誤的，在野黨的支持者來說，執政黨做的所有事情全是錯誤的，這種僵局的話，還有一個外部勢力，就是中國進來的介入，所以這已經變成一個結構性的對立，是很難調和的。」

至於台灣總統賴清德的團結十講效用如何？矢板明夫不以為然。

矢板明夫說：「（罷團）這麼一個往前衝的情況下，他在後面講團結，那你應不應該罷免他？我覺得他現在跟罷團的動作，和罷團的訴求是有矛盾的地方，所以說這十講的話，我並不認為對大罷免有很大的加分。」

矢板明夫認為，在中國的外力介入下，台灣政壇永遠面臨淘汰賽的結果，不會因為大罷免的結束就底定，預料今後朝野還是繼續較勁。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。