【灣區新聞】舊金山Walgreens藥房亞裔經理因襲擊小偷被捕 陪審團判他罪名成立（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,舊金山(三藩市)Castro區一間Walgreens藥房的亞裔經理,因為襲擊一名小偷而被捕,陪審團判他罪名成立。

今年3月19日清晨時分,位於Castro街498號的Walgreens藥房發生高買事件,一個男人偷走一支洗頭水,藥房的保安通知當值的經理,46歲的Guang Hong,Hong與男事主發生爭執,並取回洗頭水,事主離開藥房之後不久,又再返回店內,兩人再度發生爭執。

地檢處表示,Hong用手指關節夾著一條鑰匙的衝向男事主,並拳打他的臉,然後再用夾著鑰匙的拳頭,打對方多兩次,並用腳踢已經跌倒在地上的事主。

地檢處事後控告男事主盜竊以及毆打他人的罪名,至於藥房經理Guang Hong,地檢處控告他襲擊他人,使用可導致他人嚴重受傷的武力。

陪審團判Hong罪名成立,法庭將於8月中判刑。

舊金山地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示,她了解社區對於盜竊罪行的憤概,但使用超過自衛程度的暴力是不可以接受的。

舊金山紀事報的報導引述Hong的公辯律師指出,Hong是Walgreens藥房,一名長期僱員,工作勤奮,案發時的舉動是出於自衛,因為男事主向被告投擲一個樽,出言侮辱,並擺出打鬥的姿態。

