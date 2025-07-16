【灣區新聞】舊金山Walgreens藥房亞裔經理因襲擊小偷被捕 陪審團判他罪名成立（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，舊金山（三藩市）Castro區一間Walgreens藥房的亞裔經理，因為襲擊一名小偷而被捕，陪審團判他罪名成立。

今年3月19日清晨時分，位於Castro街498號的Walgreens藥房發生高買事件，一個男人偷走一支洗頭水，藥房的保安通知當值的經理，46歲的Guang Hong，Hong與男事主發生爭執，並取回洗頭水，事主離開藥房之後不久，又再返回店內，兩人再度發生爭執。

地檢處表示，Hong用手指關節夾著一條鑰匙的衝向男事主，並拳打他的臉，然後再用夾著鑰匙的拳頭，打對方多兩次，並用腳踢已經跌倒在地上的事主。

地檢處事後控告男事主盜竊以及毆打他人的罪名，至於藥房經理Guang Hong，地檢處控告他襲擊他人，使用可導致他人嚴重受傷的武力。

陪審團判Hong罪名成立，法庭將於8月中判刑。

舊金山地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示，她了解社區對於盜竊罪行的憤概，但使用超過自衛程度的暴力是不可以接受的。

舊金山紀事報的報導引述Hong的公辯律師指出，Hong是Walgreens藥房，一名長期僱員，工作勤奮，案發時的舉動是出於自衛，因為男事主向被告投擲一個樽，出言侮辱，並擺出打鬥的姿態。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。