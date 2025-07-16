【財經新聞】6月消費物價指數呈現升勢 反映特朗普關稅政策逐步推高通脹物價

【KTSF 張麗月報導】

6月份的消費物價指數呈現升勢，反映出特朗普政府的關稅政策正逐步推高通脹物價。

根據聯邦勞工部的數據，消費物價指數（CPI）6月份按年上升2.7%，按月就上升0.3%，通脹升幅是四個月來最大，而5月份的CPI是上升2.4%，反映出通脹呈現升勢，有加速的跡象，其中食品和雜貨價格以及汽油售價升幅最為明顯，扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數也高過市場預期。

分析指出，特朗普政府實施的關稅政策，已經逐步反映在通脹物價上面。

密歇根州大學公共政策及經濟學教授Justin Wolfers說：「第一批關稅在4月生效，但這並未影響已經在船上的貨品，所以一艘船需時大約一個月時間，從歐洲或中國運往美國，另外再需要一個月時間去清關，所以物價在6月反映出來。」

數據也顯示，來自中國有多個類別的貨品，已經受到高關稅的影響，譬如電腦及電子產品、紡織、家庭電器和玩具等。

分析指出，這通脹升幅還未計算將於8月1日實施的對等關稅措施，所以預測加了對等關稅之後的物價，有可能還會繼續升。

分析又說，6月份的物價上漲，可能令聯儲局在本月底的議息會議中按兵不動，繼續保持利率不變。

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