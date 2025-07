【財經新聞】6月消費物價指數呈現升勢 反映特朗普關稅政策逐步推高通脹物價

【KTSF 張麗月報導】

6月份的消費物價指數呈現升勢,反映出特朗普政府的關稅政策正逐步推高通脹物價。

根據聯邦勞工部的數據,消費物價指數(CPI)6月份按年上升2.7%,按月就上升0.3%,通脹升幅是四個月來最大,而5月份的CPI是上升2.4%,反映出通脹呈現升勢,有加速的跡象,其中食品和雜貨價格以及汽油售價升幅最為明顯,扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數也高過市場預期。

分析指出,特朗普政府實施的關稅政策,已經逐步反映在通脹物價上面。

密歇根州大學公共政策及經濟學教授Justin Wolfers說:「第一批關稅在4月生效,但這並未影響已經在船上的貨品,所以一艘船需時大約一個月時間,從歐洲或中國運往美國,另外再需要一個月時間去清關,所以物價在6月反映出來。」

數據也顯示,來自中國有多個類別的貨品,已經受到高關稅的影響,譬如電腦及電子產品、紡織、家庭電器和玩具等。

分析指出,這通脹升幅還未計算將於8月1日實施的對等關稅措施,所以預測加了對等關稅之後的物價,有可能還會繼續升。

分析又說,6月份的物價上漲,可能令聯儲局在本月底的議息會議中按兵不動,繼續保持利率不變。

