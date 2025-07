【灣區新聞】史丹福血液中心急需市民捐血 血液供應僅夠兩至三天（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

史丹福血液中心現正急需人捐血,現時該中心只是剩餘兩至三天的血液供應,其中O型和A型血液的需求特別強勁。

史丹福血液中心現正呼籲民眾捐血,該中心發言人說,血液短缺部份原因是,該中心在過去一星期進行了六次器官移植手術,以及多項心臟手術,而這些手術需要大量使用血液。

血液嚴重短缺也因為該中心位於南灣Campbell 市的捐血中心,自6月初以來進行翻新水管工程,所以要暫時關閉直至8月才重開。

Campbell市的捐血中心提供的血液,約佔史丹福血液中心總血液供應量的15%至25%不等。

史丹福血液中心指出,通常在夏季捐血的人較少,因為許多捐血的人出外旅遊,以及學校放暑假,減少了舉辦捐血運動。

史丹福血液中心在Palo Alto、Menlo Park、Dublin 和Mountain View都設有捐血中心,同時也在灣區營運超過60輛流動捐血車。

有意捐血的民眾可以上史丹福血液中心的官網,http://stanfordbloodcenter.org,查詢捐血站的詳情。

另外,史丹福血液中心將於8月16日星期六,在香港節舉辦期間派出流動捐血車,方便民眾捐血。

大家可以上網預約或親臨現場捐血,地址是東灣Alameda縣Newark市Cherry街39399號,Ohlone College Newark Center。

