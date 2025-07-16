【灣區新聞】矽谷痛苦指數顯示貧富差距不斷擴大 影響生活各個層面（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學週二發布2025年矽谷痛苦指數顯示，貧富差距不斷擴大，影響Santa Clara縣和San Mateo縣生活的各個層面。

根據2025年矽谷痛苦指數，財富和收入不均持續擴大，在San Mateo縣，156,650美元的年收入被視為低收入家庭，Santa Clara縣為159,550美元，加州為94,500美元。

四口之家中，兩名受薪族成員需要時薪36元，才能滿足基本需求，30%的家庭無法滿足基本需求。

但過去三年，矽谷沒有一個城市提高最低工資標準。

在Santa Clara縣，年收入低於10萬美元的家庭中，32.1%的人無力負擔兩房公寓，而購買兩房公寓，需要年收入125,280.81美元。

矽谷租屋者和房主中，每月租金或貸款支出佔收入的30%以上，按照聯邦標準，被歸類為「成本負擔型」。

與2023年相比，San Mateo縣的無家可歸者人數增加了14%。

亞裔在科技領域依舊出類拔萃，蘋果公司研發部門的員工，3%是黑人，拉美裔員工佔6%，白人佔36%，亞裔員工佔50%，有色人種員工主要集中在零售業。

2025年最富有的9個家庭的總淨資產總額為6832億元，比2024年的總淨資產高出1,360億美元。

報告中所呈現的不平等現象的趨勢和一致性，尤其是在特定人群，例如非洲裔、拉美裔，例如聖荷西東區，許多人獲得的經濟、政治、教育、社會和健康，相關回報遠低於矽谷水平。

這是聖荷西州立大學人權學院，連續第六年發布「矽谷痛苦指數」，目的是為結構性的不平等提供量表，以供矽谷未來的政策制定和實施參考。

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