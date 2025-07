【灣區新聞】舊金山推行「愛我們的鄰里」計劃 降低美化社區的申請費用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)實行一個名叫「愛我們的鄰里」,Love Our Neighborhoods的計劃,簡化美化社區的大大小小項目,並且大幅降低申請的費用。

這個位於舊金山Glen Park Burnside Ave 59號的階梯,由藝術家油上圖畫之後,成為學生戶外學習的地點,也變成一個吸引人來欣賞的一個聚腳點和景點。

而就在附近,又有一個小小的圖書箱,讓市民互相分享和借閱圖書,這些令到社區更加美好的大大小小項目,都需要向市府工務局申請許可證。

市長羅偉(Daniel Lurie)宣布推行「愛我們的鄰里」計劃,由工務局安排專人協助市民進行美化社區的大小工程,簡化手續並降低費用。

羅偉說:「如果市民想令自己的社區更美好,市府應該幫助他們,這是想都不用想的。」

有份創造這個階梯藝術品的藝術家,講到從前申請許可證的程序是多麼繁複,現在會不一樣。

Glen Park Beautiful藝術家Renee Berger說:「從前申請許可證,想像一下,光是申請費就要五千元,然後每年評估費用相約,現在是五百元,而且不需要評估費用。」

美化社區計劃分為三級,最簡單的第一級,例如設立圖書箱,只需要簡單的手續,並且申請費用全免。

第二級的項目,包括在公眾地方繪畫壁畫,需要申請相關的許可證,並通過不同部門的審查。

第三級的美化項目,是指大型的創作,例如階梯藝術、街道燈飾和大型雕塑,這類工程需要通過較嚴謹的手續程序。

