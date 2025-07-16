【灣區新聞】舊金山推行「愛我們的鄰里」計劃 降低美化社區的申請費用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）實行一個名叫「愛我們的鄰里」，Love Our Neighborhoods的計劃，簡化美化社區的大大小小項目，並且大幅降低申請的費用。

這個位於舊金山Glen Park Burnside Ave 59號的階梯，由藝術家油上圖畫之後，成為學生戶外學習的地點，也變成一個吸引人來欣賞的一個聚腳點和景點。

而就在附近，又有一個小小的圖書箱，讓市民互相分享和借閱圖書，這些令到社區更加美好的大大小小項目，都需要向市府工務局申請許可證。

市長羅偉（Daniel Lurie）宣布推行「愛我們的鄰里」計劃，由工務局安排專人協助市民進行美化社區的大小工程，簡化手續並降低費用。

羅偉說：「如果市民想令自己的社區更美好，市府應該幫助他們，這是想都不用想的。」

有份創造這個階梯藝術品的藝術家，講到從前申請許可證的程序是多麼繁複，現在會不一樣。

Glen Park Beautiful藝術家Renee Berger說：「從前申請許可證，想像一下，光是申請費就要五千元，然後每年評估費用相約，現在是五百元，而且不需要評估費用。」

美化社區計劃分為三級，最簡單的第一級，例如設立圖書箱，只需要簡單的手續，並且申請費用全免。

第二級的項目，包括在公眾地方繪畫壁畫，需要申請相關的許可證，並通過不同部門的審查。

第三級的美化項目，是指大型的創作，例如階梯藝術、街道燈飾和大型雕塑，這類工程需要通過較嚴謹的手續程序。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。