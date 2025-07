【灣區新聞】奧克蘭華埠社區反對在華埠設立無家可歸臨時住房（視頻）

【KTSF 李嘉怡報道】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠社區收集到逾二千多個簽名,提交市議會,反對在華埠設立無家可歸臨時住房。

上星期屋崙華埠商會開始號召市民請願簽名,反對非牟利機構Cardea Health/Insight Housing,將位於奧克蘭市華埠Broadway街988號的Courtyard酒店,轉變為150個床位的無家可歸臨時住房計劃,直到週二,一共收集到近三千個簽名。

屋崙華商基金會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「如果說沒有影響的話,我相信這是謊話,但是最重要的是,這個地點無論是華埠長者、商業以及對面的會議中心,是主要的(交通)道路,變相來講影響民生和商業,所以不希望該計劃設立在華埠任何一個區域,我們都覺得不適合。」

雖然代表華埠的市議員王夏琳(Charlene Wan)證實,酒店所屬的Marriott集團已退出交易,但陳錫澎表示:「今次取消並不代表,下一次不會繼續,所以這個簽名活動,是想將信息傳遞給市政府。」

市議員王夏琳接受本臺訪問時,被問到如果不在該選址,設立無家可歸臨時住房的話,是否會考慮在華埠其它地方設立

王夏琳說:「現在我們仍希望尋找其它選址,但會在華埠以外的區域,因為每天都有無家可歸者在街上,有商家正遭精神疾病患者的騷擾,所以我們仍在努力尋找其他途徑來籌集資金,建立無家可歸者收容所,但我們不能把它建在華埠的長者附近。」

無家可歸臨時住房在華埠設立的計劃,也引起不少商家以及居民的反對,其中,幫忙收集簽名的藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉說:「我們也會同情游民,但是我們這裏是商業中心,不應該設立游民收容中心,這對華埠會有所影響。」

商家傅宏基說:「客人不敢到華埠消費,所以我很反對設立這個中心。」

屋崙華埠商會計劃在週二下午的市議會例行全體會議上遞交收集到的反對簽名。

