【全國新聞】聯邦衛生部屬下機構有數千員工接到裁員通知

在聯邦政府瘦身計劃中,面對大裁員的不僅是聯邦教育部,還有其他的部門,週二聯邦衛生與公眾服務部屬下的衛生機構,在全國各地有數千員工都接到大信封。

全國各地的聯邦衛生機構,有數以千計的僱員在週一下午接到即日裁員的通知,其實裁員計劃在4月時已公佈,但因為法律訴訟而暫緩執行,直到7月8號聯邦最高法院為聯邦機構大裁員開綠燈後,有關的裁員計劃再次啟動。

週一最高法院再容許特朗普政府向聯邦教育部開刀,衛生與公共服務部馬上跟進,同日向員工遞大信封。

衛生部在3月底宣布計劃裁員一萬人,受影響的部門包括聯邦食品及藥物管理局(FDA)、聯邦疾病防控中心(CDC),以及全國健康研究所,這一萬列入裁員名單中的人,有部份仍然受到聯邦地區法庭臨時禁制令的保護,而暫時可以保住職位。

有關針對特朗普2月一項相關的行政命令的訴訟,是由多個工會、非牟利組織,以及地方政府提出。

聯邦最高法院7月8日的裁定,肯定總統行政命令可行,但不排除個別的聯邦部門裁員方案會遭到法律挑戰。

