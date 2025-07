【加州新聞】加州長者失蹤銀行賬戶被掏空 家屬懷疑長者遭綁架

【KTSF 張擎鳳報導】

加州一名年長男子失蹤了,他的住所空無一人,他銀行賬戶的錢被提取一空,該名男子的兒子懷疑爸爸遭到綁架,他已經向警方報案。

74歲男子Naiping Hou居住在加州Rancho Cucamonga市Day Creek社區一條街道上的一間住宅内,但自從他於4個月前失蹤,哪裏就空無一人。

失蹤男子的兒子Wen Hou說:「他是我生命中一段長時間的引導人,我只想要我爸爸回來。」

他的兒子Wen Hou住在加州外,他說當父親在3月份時,在他們家庭的簡訊群組裡變得異常冷漠時,他就知道有些不對路。

Wen Hou說:「後來當我問他是否想來見我們時,我的孩子還小,較難去找他,他就說他累了,或晚點再致電你。」

最終Wen Hou請朋友查看父親,而他們發現的情況令人震驚,Naiping居住了20年的房屋,完全被清空了,並重新上個油漆,不過工藝不是很好。」

Wen Hou說:「屋內沒有家具或餐具,這很怪異,那時我才知道,跟我通話的人不是父親。」

就在那時候,他們致電San Bernadino縣警局,希望警方展開調查。

最近證實,有人使用Naiping的手機冒充他,並利用他的銀行帳戶,從事高度欺詐交易。

他的兒子向CNN透露,這些人盜取了他父親的退休儲蓄,並在網路上購買了金條。

Wen Hou說:「交易過百萬元的金條,這非常奇怪,因為他從未買個黃金,也不精通網路。」

但Wen Hou是一個網絡達人,他在加密貨幣投資世界是一個大玩家,由於最近加密貨幣相關的綁架案有上升的趨勢,所以有人開始懷疑當中跟他爸爸失蹤是否有關聯。

記者Nicole Comstock說:「你是否認為這可能讓他無形中成為目標。」

Wen Hou說:「我認為有可能,我不確定他們是否查看了我的私人資訊。」

但Wen表示從來沒有人聯繫他,要求他為父親支付贖金。

Wen Hou說:「我會認為你若是個大玩家,你會被勒索贖金。」

Naiping的家人建立了一個舉報網站,Findnaipinghou.com,聲稱Naiping遭綁架而失蹤,家人懸賞25萬元徵求線索,希望能夠幫助Naiping回家,或逮捕涉案人士,家人還聘請了私家偵探去調查,他們帶記者參觀了Naipin寓所的內部。地板上的紫色痕跡,是偵探用來檢測血跡後留下的化學物質。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。