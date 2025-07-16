【加州新聞】加州COVID-19又升溫 可能是夏季疫情潮的開端（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據最新的公共衛生數據，加州的COVID-19又升溫了，可能是夏季這波疫情潮的開端。

聯邦疾控中心（CDC）估計，目前美國約有一半州份的COVID感染人數正在增加，包括加州在內的美國東南部、南部和西海岸20多個州的疫情活動正在上升。

根據全國污水監測數據，COVID-19疫情的程度仍處於’中等’，這比一週前的’非常低’有所上升，顯示疫情呈現明顯上升趨勢。

一項追蹤污水中病毒的全國性報告指出，這些州有95%的檢測點都發現了病毒痕跡，檢測到的病毒數量，自6月以來有所增加。

研究人員指出，夏季的COVID病毒水平可能會上升，CDC的數據顯示，上個月平均每週有150人死於COVID-19。

公共衛生專家表示，夏季病例數上升，可能是由多種因素造成的，包括國慶假期前後出行增加，音樂會和體育賽事等大型聚會，人們在熱浪期間待在室內的時間增加，以及上次感染或接種疫苗超過六個月的人的免疫力下降。

目前的病毒水平略低於去年同期的記錄水平，雖然沒有出現急劇上升，但穩定上升反映了常見的季節性模式，從歷史上看，加州夏季COVID疫情高峰期，通常在7月中旬至8月下旬左右。

公共衛生官員仍建議接種疫苗，出現症狀時要做檢測，並在高風險環境中戴上口罩。

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