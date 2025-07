【加州新聞】加州COVID-19又升溫 可能是夏季疫情潮的開端（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據最新的公共衛生數據,加州的COVID-19又升溫了,可能是夏季這波疫情潮的開端。

聯邦疾控中心(CDC)估計,目前美國約有一半州份的COVID感染人數正在增加,包括加州在內的美國東南部、南部和西海岸20多個州的疫情活動正在上升。

根據全國污水監測數據,COVID-19疫情的程度仍處於’中等’,這比一週前的’非常低’有所上升,顯示疫情呈現明顯上升趨勢。

一項追蹤污水中病毒的全國性報告指出,這些州有95%的檢測點都發現了病毒痕跡,檢測到的病毒數量,自6月以來有所增加。

研究人員指出,夏季的COVID病毒水平可能會上升,CDC的數據顯示,上個月平均每週有150人死於COVID-19。

公共衛生專家表示,夏季病例數上升,可能是由多種因素造成的,包括國慶假期前後出行增加,音樂會和體育賽事等大型聚會,人們在熱浪期間待在室內的時間增加,以及上次感染或接種疫苗超過六個月的人的免疫力下降。

目前的病毒水平略低於去年同期的記錄水平,雖然沒有出現急劇上升,但穩定上升反映了常見的季節性模式,從歷史上看,加州夏季COVID疫情高峰期,通常在7月中旬至8月下旬左右。

公共衛生官員仍建議接種疫苗,出現症狀時要做檢測,並在高風險環境中戴上口罩。

