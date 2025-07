【國際新聞】特朗普稱俄烏戰爭約在50天內還未解決 美國將向俄貿易夥伴加徵100%關稅

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普宣佈,向北約成員國出售美國軍事設備,以提高烏克蘭的防禦,另外,特朗普又威脅說,如果俄烏戰爭在50天內還未解決,美國就會向俄羅斯的貿易夥伴加徵100%關稅。

特朗普與北約秘書長呂特討論了北約成員國向美國購買軍事設備,然後轉交給烏克蘭,用以抵抗俄羅斯的襲擊。

特朗普指,將會涉及數以十億元計的軍售,特朗普說,這些軍售將會令普田重新考慮俄烏戰爭的和平談判。

呂特讚揚美國與北約此舉,將會令烏克蘭獲得防空系統,以至導彈和彈藥在內的美國軍備。

特朗普較早時表示,美國向北約出售軍備,包括愛國者防空系統,他說,由於俄羅斯的侵略,烏克蘭急需要這些軍備來捍衛自己。

此外,由於特朗普越來越不滿俄國總統普田未能盡快解決俄烏衝突,因此揚言,如果俄烏戰爭在50天內還未結束,俄羅斯不同意停火的話,他將會向任何跟俄國做生意的國家徵收100%入口關稅,以迫使俄羅斯重新考慮和平談判。

特朗普指,這些將會是 “二級關稅”,針對俄羅的貿易夥伴,以便在全球經濟中將莫斯科孤立。

特朗普又說,俄羅斯近期對烏克蘭的致命空襲必須停止。

美聯社指,俄國電視一台關注特朗普明顯改變立場,現在同意提供17套愛國者導彈防禦系統,還有短程導彈、自走炮的砲彈、空對空導彈以及中程導彈。

而歐洲媒體不關心軍援烏克蘭對本國造成的財政負擔,反而附和特朗普對俄羅斯的威脅。

在莫斯科街頭有市民就認為,特朗普所講的並無新意,大家不必太在意他所言的重要性,也有市民認為,特朗普必須做和事老,來抬高自己的民望。

此外,也有莫斯科市民表示,相信普田及其團隊懂得如何去應對。

