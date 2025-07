【全國新聞】逾20州提出訴訟控告特朗普政府凍結課餘和暑假活動撥款

【KTSF 張麗月報導】

有超過20個州週一提出訴訟,控告特朗普政府凍結課餘和暑假夏季活動的撥款,是違反憲法和聯邦法例。

凍結課餘和暑假夏季活動計劃,涉及聯邦教育數以十億元計的撥款,也令到超過100萬名學生受到影響。

因此包括加州在內,有超過20個民主黨主導的州份週一提出訴訟,控告特朗普政府此舉是違反憲法和抵觸多項聯邦法例。

國會曾經撥出教育補助經費給服務男童及女童的青少年機構、基督教青年會YMCA和公立學校等推行計劃,以提供和加強學術支援,以及主要為低收入家庭提供的幼兒護理服務。

不過特朗普政府表示,必須確保這些項目計劃符合總統的優先政策,因此最近凍結這些聯邦撥款。

控狀指,如果聯邦不盡快發放撥款,許多低收入家庭的子女將不可以參加課後的活動項目,在一些州份,學校將於7月底、8月初開課。

