【全國新聞】逾20州提出訴訟控告特朗普政府凍結課餘和暑假活動撥款

【KTSF 張麗月報導】

有超過20個州週一提出訴訟，控告特朗普政府凍結課餘和暑假夏季活動的撥款，是違反憲法和聯邦法例。

凍結課餘和暑假夏季活動計劃，涉及聯邦教育數以十億元計的撥款，也令到超過100萬名學生受到影響。

因此包括加州在內，有超過20個民主黨主導的州份週一提出訴訟，控告特朗普政府此舉是違反憲法和抵觸多項聯邦法例。

國會曾經撥出教育補助經費給服務男童及女童的青少年機構、基督教青年會YMCA和公立學校等推行計劃，以提供和加強學術支援，以及主要為低收入家庭提供的幼兒護理服務。

不過特朗普政府表示，必須確保這些項目計劃符合總統的優先政策，因此最近凍結這些聯邦撥款。

控狀指，如果聯邦不盡快發放撥款，許多低收入家庭的子女將不可以參加課後的活動項目，在一些州份，學校將於7月底、8月初開課。

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